PROFESSIONI Assicurazioni per gli avvocato verso il salasso, aumentano i massimali

Le nuove disposizioni hanno acceso il dibattito sui possibili effetti economici per la categoria, soprattutto per i giovani e per i professionisti che lavorano in piccoli studi

Cambiano le regole sulle polizze assicurative obbligatorie per gli avvocati. Dal 16 novembre 2027 entrerà in vigore il nuovo decreto del Ministero della Giustizia che aggiorna e innalza i massimali minimi delle coperture professionali, prevedendo soglie differenziate in base alla tipologia di attività e al volume d’affari.Per i professionisti individuali i massimali partiranno da 700mila euro, fino ad arrivare a 1,5 milioni in relazione al fatturato. Per gli studi associati, invece, la copertura potrà raggiungere i 5 milioni di euro per singolo sinistro. Il provvedimento prevede inoltre l’adeguamento delle polizze già sottoscritte entro un anno dalla pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale.Le nuove disposizioni hanno acceso il dibattito sui possibili effetti economici per la categoria, soprattutto per i giovani avvocati e per i professionisti che lavorano in piccoli studi. A intervenire è il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che condivide la necessità di garantire coperture adeguate, ma chiede che l’aumento dei massimali non si traduca in un ulteriore aggravio dei costi assicurativi.Borrelli: «Le garanzie non diventino un salasso»«È sacrosanto prevedere coperture assicurative adeguate quando esistono rischi reali legati all'esercizio di una professione delicata come quella forense, a tutela sia dei cittadini che degli stessi avvocati», afferma Borrelli. Il parlamentare, tuttavia, mette in guardia dal rischio che l’innalzamento obbligatorio dei massimali possa favorire un aumento dei premi a carico dei professionisti.La preoccupazione riguarda soprattutto le fasce più esposte, a partire dagli avvocati all’inizio della carriera e dai piccoli studi, che potrebbero avere maggiori difficoltà a sostenere eventuali rincari. Secondo Borrelli, l’adeguamento delle coperture non deve diventare «l'ennesimo salasso tariffario» né trasformarsi in un vantaggio economico per le compagnie assicurative a discapito dei professionisti.Nel suo intervento, il deputato richiama anche le difficoltà che caratterizzano il mercato assicurativo in Campania. Una situazione che, secondo la sua denuncia, penalizza già numerosi cittadini, costretti a pagare per una semplice polizza Rc auto importi anche cinque o dieci volte superiori rispetto a quelli applicati in altre regioni italiane.L'appello al Governo e agli organismi forensiBorrelli chiede quindi al Governo e agli organismi rappresentativi dell’avvocatura di monitorare con attenzione l’andamento dei premi assicurativi dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni. L’obiettivo, secondo il parlamentare, deve essere quello di garantire coperture adeguate senza lasciare che i costi diventino insostenibili per chi esercita la professione.Tra le richieste avanzate figurano anche l’attivazione di strumenti e convenzioni che possano contenere le tariffe e assicurare condizioni economiche più eque per gli iscritti.La questione, dunque, non riguarda soltanto l’aumento delle garanzie a tutela dei clienti e degli stessi avvocati, ma anche la sostenibilità economica dei nuovi obblighi. «La sicurezza e le garanzie non possono diventare un pretesto per far arricchire sempre e soltanto i colossi delle assicurazioni», conclude Borrelli.