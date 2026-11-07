L'INTERVENTO Aprono allevamento abusivo su un terreno dell'Inps

Nel corso delle verifiche è stata accertata la presenza di un edificio in legno realizzato senza i titoli edilizi previsti

Un manufatto realizzato senza le necessarie autorizzazioni, utilizzato per ospitare un allevamento di animali da cortile, è stato sequestrato dalla Polizia locale a Napoli. L’intervento è avvenuto in via Nuova del Campo, dove gli agenti hanno individuato una struttura di circa 270 metri quadrati costruita su un terreno di proprietà dell’Inps, sottoposto a vincolo paesaggistico.L’operazione è stata condotta dall’Unità operativa Stella, con la collaborazione dei veterinari dell’Asl Napoli 1 Centro e del personale della società incaricata della gestione del patrimonio immobiliare. I controlli hanno portato alla luce diverse irregolarità, sia sotto il profilo urbanistico e paesaggistico sia per quanto riguarda la gestione degli animali presenti nell’area.Costruzione senza permessi su un'area vincolataNel corso delle verifiche è stata accertata la presenza di un edificio in legno realizzato senza i titoli edilizi previsti e privo delle autorizzazioni paesaggistiche necessarie. Non si trattava, secondo quanto emerso dagli accertamenti, di una sistemazione provvisoria: il manufatto risultava infatti stabilmente fissato al terreno, dotato di copertura e completo di impianti elettrico e idrico.La struttura occupava una superficie di circa 270 metri quadrati ed era destinata all'allevamento di animali da cortile. La sua realizzazione su un fondo appartenente all'Inps, per di più sottoposto a vincolo paesaggistico, ha determinato il sequestro da parte della Polizia locale.Quaranta galline senza autorizzazione sanitariaUlteriori irregolarità sono emerse durante l'ispezione veterinaria. All'interno dell'area è stato trovato un allevamento composto da 40 galline, risultato privo dell'autorizzazione sanitaria prescritta e della documentazione necessaria per assicurare la tracciabilità degli animali.Alla luce delle violazioni riscontrate, i veterinari dell'Asl Napoli 1 Centro hanno disposto il sequestro sanitario dei volatili. Gli animali sono stati affidati in custodia allo stesso allevatore, ma con precise limitazioni.All'uomo è stato infatti consentito di entrare nella struttura esclusivamente per svolgere le operazioni indispensabili alla loro alimentazione e cura, seguendo le indicazioni del personale veterinario.L'intervento ha quindi portato a due distinti provvedimenti: il sequestro della costruzione per le irregolarità edilizie e paesaggistiche e quello sanitario delle 40 galline, in attesa degli ulteriori adempimenti previsti.