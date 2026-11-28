IL DRAMMA Anziano alla guida investe e uccide un pedone

La violenza dell’impatto lo ha scaraventato a diversi metri dal punto dell’investimento

Tragedia nel pomeriggio a Salerno, dove un uomo di 62 anni ha perso la vita dopo essere stato investito da un’automobile. L’incidente è avvenuto intorno alle 17.30 in via dei Greci, nei pressi del centro commerciale.Secondo le prime informazioni, il sessantaduenne stava camminando quando è stato travolto da un’utilitaria condotta da un uomo di 87 anni. La violenza dell’impatto lo ha scaraventato a diversi metri dal punto dell’investimento.Il fratello è riuscito a evitare l’impattoLa vittima si trovava in compagnia del fratello. Quest’ultimo è riuscito a spostarsi in tempo, evitando di essere colpito dalla vettura. Il conducente dell’auto, dopo l’incidente, si è fermato per prestare soccorso.Per il 62enne, che abitava nella zona del centro commerciale, non c’è stato nulla da fare: l’uomo è deceduto in seguito alle conseguenze dell’investimento.Accertamenti della Polizia MunicipaleIn via dei Greci sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Salerno, coordinati dal comandante Rosario Battipaglia. I vigili hanno effettuato i rilievi e avviato gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.Dell’incidente è stato informato il pubblico ministero, mentre proseguono le verifiche sulle circostanze che hanno portato alla morte del pedone.