MALTEMPO Altra frana a Montevergine, Santuario di nuovo isolato

La nuova frana arriva mentre, su un tratto della stessa arteria, erano in programma gli ultimi interventi di fresatura e asfaltatura

Un nuovo smottamento, proprio quando la strada sembrava ormai vicina alla riapertura. A un anno esatto dalla precedente frana, la provinciale che conduce a Montevergine è stata nuovamente interessata da un cedimento. Le forti piogge cadute nella notte tra il 25 e il 26 novembre hanno trascinato fango e sterpaglie lungo il versante, coinvolgendo altri quattro tornanti.La quantità di materiale franoso è ancora da quantificare. Secondo le prime ricostruzioni, il movimento ha interessato un tratto di circa 400 metri, con conseguenze su due chilometri di carreggiata. A essere coinvolto, questa volta, è un versante diverso da quello colpito dodici mesi fa, mentre l'area interessata appare ancora più estesa rispetto al precedente episodio.Per il territorio del Partenio è un nuovo risveglio amaro. La possibilità di raggiungere in automobile il Santuario di Montevergine, luogo di culto legato alla devozione per Mamma Schiavona, si allontana ancora una volta, proprio mentre si attendeva il completamento degli interventi necessari a riaprire l'arteria.Sopralluoghi e verifiche dopo il cedimentoFin dalle prime ore del mattino, intorno alle 7, le squadre incaricate dalla Provincia si sono portate sul posto per verificare il punto di innesco della frana, valutare l'entità dei danni e individuare gli interventi necessari sulla strada.Sul luogo del cedimento è arrivato anche il presidente della Provincia, Fausto Picone, insieme ai tecnici e alle squadre impegnate nelle verifiche per conto di Palazzo Caracciolo.Dai primi accertamenti emerge un elemento che potrebbe limitare almeno in parte i danni: al di fuori del punto direttamente interessato dal distacco, il manto stradale sembrerebbe aver resistito alla spinta del fango. Una valutazione preliminare, che dovrà essere confermata dagli approfondimenti tecnici.La nuova frana arriva mentre, su un tratto della stessa arteria, erano in programma gli ultimi interventi di fresatura e asfaltatura, passaggi necessari per consentire nuovamente il transito delle automobili e dei piccoli autobus diretti verso la vetta.L'abate: «La montagna è diventata troppo fragile»La delusione è forte anche nella comunità del Santuario. L'abate di Montevergine, Riccardo Luca Guariglia, ha espresso tutta la propria amarezza per quanto accaduto, ricordando che si era ormai pronti a riaprire la strada.«Eravamo tutti pronti a riaprire. Quanto continua ad accadere ci fa capire che la montagna è diventata troppo fragile», ha dichiarato, annunciando che oggi sarà nell'area interessata dalla frana.Per Guariglia, il nuovo episodio conferma la necessità di un intervento complessivo di messa in sicurezza del territorio, che non si limiti al ripristino dei singoli tratti danneggiati. Sul tavolo ci sono due percorsi progettuali: uno da oltre 5 milioni di euro per la sistemazione del costone e un altro da 16 milioni, per il quale sarebbe stato assunto un impegno da parte del Ministero dell'Interno, che comprende anche la realizzazione di una viabilità alternativa.L'obiettivo iniziale era procedere con questi interventi dopo la riapertura della strada. La nuova emergenza, però, rende necessario accelerare i tempi. L'abate auspica che una prima pulizia dei tornanti possa consentire di riprendere la circolazione nel più breve tempo possibile, facendo leva anche sul nuovo piano di coordinamento tra gli enti coinvolti.Il sindaco di Ospedaletto chiede lo stato di calamitàSulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Ospedaletto d'Alpinolo, Luigi Marciano, che ha rivolto un appello alla Regione Campania affinché venga riconosciuto lo stato di calamità naturale.«Bisogna dichiarare lo stato di calamità naturale, la Regione è stata sorda per tutto questo tempo», ha affermato il primo cittadino, tornando a chiedere misure di sostegno per le attività economiche penalizzate dalla prolungata chiusura della provinciale.Marciano ha riconosciuto il lavoro svolto dalla Provincia, ma ha sottolineato che l'ente non può affrontare da solo una situazione di questa portata. La chiusura dell'arteria, ha spiegato, ha prodotto conseguenze pesanti sull'economia locale, già in difficoltà dopo mesi senza un collegamento stradale diretto con il Santuario.«L'economia del territorio è ormai morta e se non si interviene quanto prima in maniera unitaria quella strada non riaprirà neanche tra qualche anno», ha dichiarato. Da qui la richiesta di coinvolgere anche Provincia e Prefettura per sostenere la domanda di riconoscimento dello stato di calamità: «La mia sinora, una voce nel deserto».Per oggi è stato annunciato un nuovo sopralluogo congiunto della Provincia e della Regione, chiamate a valutare l'accaduto e a individuare le possibili soluzioni.La funicolare si fermerà dal 30 novembre al 4 dicembreA complicare ulteriormente i collegamenti con Montevergine c'è anche la sospensione programmata del servizio della funicolare, attualmente l'unico mezzo di trasporto per i pellegrini diretti al Santuario.L'impianto resterà chiuso dal 30 novembre al 4 dicembre per consentire gli interventi di manutenzione del verde lungo la tratta ferrata. Una coincidenza che rischia di lasciare il luogo di culto, proprio in quei giorni, nuovamente isolato.