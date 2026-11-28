MALTEMPO Alluvione a San Marzano sul Sarno, salvati cani e gatti intrappolati nell’acqua: morti un cagnolino e un gattino

Una perdita che ha lasciato grande amarezza tra quanti hanno partecipato ai recuperi

Una giornata drammatica a San Marzano sul Sarno, dove l’allagamento ha messo in pericolo anche numerosi animali. Ore di interventi, paura e apprensione per raggiungere cani e gatti rimasti intrappolati dall’acqua e portarli in salvo. Alla fine, fortunatamente, tutti i cani e tutti i gatti recuperati si trovano al sicuro. Il bilancio, però, registra anche due perdite: un cagnolino e un gattino non sono sopravvissuti.A raccontare quanto accaduto è Francesco Pascale, che ha affidato a un post il resoconto di una giornata particolarmente difficile, ringraziando quanti sono intervenuti e chiedendo scusa alle persone che hanno provato a contattarlo senza ricevere risposta.«Eravamo nell'acqua dalle 6 del mattino per salvare ogni vita possibile»Nel suo messaggio, Pascale descrive la paura vissuta durante le operazioni di recupero, con l’acqua che continuava a salire e la preoccupazione di non riuscire a raggiungere tutti gli animali in pericolo.«Abbiamo vissuto ore interminabili, con tantissima ansia, paura e preoccupazione. La paura di non riuscire a raggiungere tutti, di non arrivare in tempo, di perdere qualcuno», scrive.I soccorritori sono rimasti impegnati nell’acqua per ore, cercando di recuperare ogni animale possibile. «Eravamo nell’acqua, stanchi, spaventati, ma con un solo pensiero in testa: salvare ogni vita possibile. Abbiamo fatto tutto quello che era nelle nostre possibilità per non lasciare indietro nessuno».Il risultato degli interventi è stato in gran parte positivo: tutti i cani e i gatti sono stati messi in salvo e, al momento del messaggio, risultavano al sicuro. Non è stato però possibile evitare la morte di un cagnolino e di un gattino. Una perdita che ha lasciato grande amarezza tra quanti hanno partecipato ai recuperi.Le scuse a chi ha cercato di contattarloPascale ha voluto anche spiegare perché, durante le operazioni, non è riuscito a rispondere alle numerose telefonate e ai messaggi ricevuti su WhatsApp e sui social.«Vi chiedo scusa, scusa e ancora scusa se non sono riuscito a rispondere», scrive, precisando che il silenzio non è stato dettato da indifferenza o mancanza di riconoscenza. La gravità della situazione e l’impegno nei soccorsi non gli hanno lasciato materialmente il tempo di seguire il telefono. A un certo punto, inoltre, i dispositivi erano rimasti senza batteria.«Eravamo nell’acqua dalle 6 di questa mattina, impegnati nei recuperi, con tantissima paura e ansia», spiega, riconoscendo la preoccupazione di chi cercava notizie e voleva offrire il proprio aiuto.Il ringraziamento ai Vigili del FuocoNel messaggio conclusivo, Francesco Pascale ha rivolto un ringraziamento ai Vigili del Fuoco per l’intervento e per il lavoro svolto durante l’emergenza.Una giornata segnata dalla paura e dalla fatica, ma anche dall’impegno di chi si è mobilitato per salvare gli animali coinvolti nell’allagamento. «Voglio ringraziare con tutto il cuore i Vigili del Fuoco, per il loro intervento e per il lavoro svolto in una giornata così difficile. Grazie a tutti», conclude Pascale.