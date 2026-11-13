CLIMA Allerta Meteo prolungata: notte con temporali e vento

Nel periodo indicato sono attese precipitazioni sparse, con fenomeni che potranno interessare singole aree o manifestarsi localmente con maggiore intensità

La fase di instabilità atmosferica proseguirà anche nelle prossime ore. La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un nuovo avviso di criticità meteo di livello giallo, con validità dalle 15 di oggi, venerdì 13 novembre, fino alle 12 di domani, sabato 14 novembre.Piogge e possibili temporaliNel periodo indicato sono attese precipitazioni sparse, con fenomeni che potranno interessare singole aree o manifestarsi localmente con maggiore intensità. Non si esclude la possibilità di temporali. Le condizioni dovrebbero progressivamente migliorare a partire dalle ore mattutine di sabato, quando è prevista un'attenuazione delle piogge.Rischio di mareggiate lungo il litoraleL'avviso segnala anche la possibilità di mareggiate nei tratti di costa maggiormente esposti alla direzione dei venti. Una condizione che richiede particolare prudenza nelle zone vicine al mare, soprattutto durante le fasi di maggiore intensità del moto ondoso.Le misure di sicurezzaPer tutta la durata dell'allerta resteranno in vigore le limitazioni previste a tutela della pubblica incolumità: i parchi cittadini rimarranno chiusi e non sarà consentito accedere alle spiagge pubbliche. I provvedimenti saranno mantenuti fino alla scadenza dell'avviso, fissata per le ore 12 di sabato 14 novembre.