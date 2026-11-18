L'ALLARME Allarmi bomba nelle scuole: alcuni inviati da un bambino delle medie

Le due comunicazioni erano arrivate tra sabato e domenica scorsi agli indirizzi istituzionali di un istituto comprensivo

Dietro due email che annunciavano esplosioni in alcune scuole di Chieti ci sarebbe uno studente delle medie, minorenne e con meno di 14 anni. La Polizia di Stato è riuscita a identificarlo attraverso gli accertamenti informatici, ricostruendo il percorso delle comunicazioni e recuperando anche i messaggi che il ragazzo aveva cancellato dal proprio telefono.Il giovane frequenta proprio uno degli istituti finiti nel mirino delle minacce. Considerata l'età, non è imputabile. Gli esiti dell'attività investigativa sono stati trasmessi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni dell'Aquila.Le email inviate durante il fine settimanaLe due comunicazioni erano arrivate tra sabato e domenica scorsi agli indirizzi istituzionali di un istituto comprensivo cittadino. I messaggi facevano riferimento alla presunta presenza di ordigni esplosivi in diverse scuole di Chieti e indicavano anche un giorno e un orario precisi per la loro deflagrazione.L'allarme è stato scoperto dal dirigente scolastico, che ha immediatamente informato la Polizia. In quei giorni gli edifici non ospitavano le normali lezioni: le aule erano infatti utilizzate come sezioni elettorali per le operazioni di voto.Le indagini della Digos e il recupero dei messaggi cancellatiPer individuare il responsabile sono entrati in azione gli investigatori della Digos della Questura di Chieti, affiancati dagli specialisti del Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica Abruzzo di Pescara.Gli accertamenti sull'indirizzo di posta elettronica utilizzato per spedire le comunicazioni hanno consentito di risalire al mittente. Nel corso delle verifiche, il ragazzo avrebbe ammesso di aver creato e utilizzato l'account per inviare le minacce.Le tracce informatiche riconducibili all'attività svolta con il suo smartphone hanno permesso inoltre di recuperare i contenuti delle email, nonostante fossero stati successivamente eliminati dal dispositivo.L'ipotesi di un gesto dimostrativoTra le possibili motivazioni al vaglio viene indicata anche l'intenzione di compiere un'azione eclatante per attirare l'attenzione o emulare chi in precedenza aveva diffuso minacce analoghe. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi e non di una motivazione accertata.Il coinvolgimento di un minorenne che frequenta uno degli istituti destinatari dei messaggi aggiunge un elemento particolare alla vicenda, che si inserisce in una serie di segnalazioni analoghe arrivate negli ultimi giorni a scuole di diverse zone d'Italia.Nuovo allarme a Chieti: minacce anche sulla mensaLa vicenda non si è fermata alle prime due email. Lunedì, mentre gli edifici scolastici erano ancora utilizzati per le attività elettorali, un altro istituto comprensivo della città ha ricevuto una comunicazione minatoria.Questa volta il messaggio annunciava la presenza di un ordigno destinato a esplodere dopo 40 minuti e sosteneva che i pasti della mensa fossero stati contaminati con cianuro di potassio. La comunicazione era firmata con le iniziali M.A. Anche in questa circostanza sono state avvisate le forze dell'ordine.Al momento, non sono stati forniti elementi che consentano di attribuire questa nuova email allo stesso studente individuato per i primi due messaggi. Le due vicende restano quindi da distinguere sul piano investigativo.La Polizia: «Condotte gravi anche se presentate come scherzi»La Polizia di Stato ha richiamato l'attenzione sulle conseguenze di comunicazioni di questo tipo, sottolineando che la loro gravità non viene meno quando vengono diffuse attraverso strumenti digitali o presentate come provocazioni e gesti dimostrativi.In una nota, le forze dell'ordine hanno evidenziato il potenziale impatto di simili comportamenti sulla sicurezza e sulla tranquillità della collettività. Le false segnalazioni di ordigni e contaminazioni alimentari, infatti, possono generare allarme tra studenti, famiglie e personale scolastico e richiedere l'attivazione delle procedure di verifica da parte delle autorità.