GLI HACKER Allarme bomba, nuova mail alle scuole: "Ci avete ignorato"

Secondo le informazioni disponibili, il mittente avrebbe utilizzato un indirizzo riconducibile a una struttura accademica in Vietnam

Una nuova comunicazione con minacce di attentati ha raggiunto gli istituti scolastici. Anche in questo caso, il messaggio riporta la firma riconducibile a «Mikhail Andropov», indicata attraverso le iniziali M.A. La mail annuncia un presunto attacco imminente e prospetta conseguenze gravissime per gli edifici e per le persone al loro interno.Secondo le informazioni disponibili, il mittente avrebbe utilizzato un indirizzo riconducibile a una struttura accademica in Vietnam, identificata come «VNUK Academic Affairs Office 03». Le autorità stanno seguendo le procedure previste dalla direttiva del Viminale: al momento non risulta che siano stati disposti sgomberi degli istituti.Nel testo l'annuncio di un'esplosione entro quaranta minutiLa comunicazione si apre con un riferimento a precedenti richieste che, secondo l'autore della minaccia, sarebbero state ignorate. Subito dopo compare l'affermazione secondo cui sarebbe stato incaricato di collocare e far esplodere un ordigno all'interno dell'edificio destinatario della mail.Nel messaggio viene indicato anche un presunto conto alla rovescia di quaranta minuti. Si tratta di dichiarazioni contenute nella comunicazione e non di elementi che confermino l'effettiva presenza di un dispositivo esplosivo.Minacce anche sulla sicurezza delle menseLa seconda parte della mail amplia ulteriormente il quadro delle intimidazioni. Il mittente sostiene che l'ordigno sarebbe stato collocato in una posizione tale da coinvolgere l'intero perimetro della struttura e aggiunge l'affermazione, non verificata, secondo cui un dipendente della mensa sarebbe stato reclutato per contaminare alimenti e scorte con sostanze tossiche.La comunicazione si conclude attribuendo ai destinatari la responsabilità delle eventuali vittime e prospettando danni estesi anche all'area circostante.Applicate le procedure di sicurezzaLe minacce sono al vaglio delle autorità competenti, chiamate a verificarne l'attendibilità e a stabilire la provenienza effettiva del messaggio. In questa fase viene applicata la linea indicata dal Viminale per la gestione delle comunicazioni seriali di questo tipo: la sola ricezione di una mail non comporta automaticamente l'evacuazione, che viene valutata sulla base di eventuali riscontri concreti e di specifici elementi di rischio.Non risultano, al momento, istituti evacuati in relazione a questa nuova comunicazione. Le affermazioni contenute nel testo restano da verificare e non costituiscono, da sole, prova della presenza di esplosivi o di sostanze pericolose.