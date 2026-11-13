MINACCE Allarme bomba nelle scuole: basta evacuazioni

Nella direttiva viene chiarito che una minaccia può essere giudicata inattendibile quando presenta una natura manifestamente seriale

Una minaccia recapitata contemporaneamente a numerosi destinatari, con testi identici o quasi identici e riconducibili alla stessa origine, non deve essere considerata automaticamente attendibile. È il principio indicato dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi in una circolare trasmessa a prefetti e questori per uniformare la gestione della recente ondata di falsi allarmi diffusi attraverso messaggi di posta elettronica.Il documento punta a evitare che ogni comunicazione minatoria generi necessariamente evacuazioni e interruzioni delle attività. La valutazione dovrà invece partire dalle caratteristiche della segnalazione e dalla presenza di eventuali riscontri specifici, capaci di far ritenere concreto il rischio per una determinata struttura.Il carattere ripetitivo come elemento di valutazioneNella direttiva viene chiarito che una minaccia può essere giudicata inattendibile quando presenta una natura manifestamente seriale: messaggi provenienti dalla stessa fonte, formulati nello stesso modo o con contenuti sostanzialmente sovrapponibili e inviati senza distinzione a una pluralità di destinatari.Questo criterio, tuttavia, non equivale a escludere in ogni caso la necessità di controlli. La circolare precisa infatti che la valutazione cambia qualora siano disponibili ulteriori informazioni che facciano emergere una situazione di pericolo riferibile proprio al luogo interessato dalla segnalazione.Oggetti sospetti e anomalie: quando cambia il livello di attenzioneTra gli elementi che possono rendere più credibile una minaccia vengono indicati il ritrovamento di oggetti sospetti e la presenza di comportamenti o situazioni anomale, anche individuate attraverso le registrazioni degli impianti di videosorveglianza.Possono inoltre assumere rilievo eventuali precedenti episodi, altre segnalazioni e informazioni che suggeriscano un rischio specifico per l'edificio o l'area coinvolta. Anche circostanze concrete ulteriori, se ritenute significative, possono giustificare un rafforzamento delle misure di protezione.Il punto centrale della disposizione è quindi la distinzione tra un messaggio diffuso indiscriminatamente e una segnalazione accompagnata da elementi verificabili che richiedano un approfondimento.Controlli mirati, evacuazione soltanto se indispensabileQuando emergono indizi sufficienti a considerare plausibile il pericolo, spetterà al questore stabilire quali verifiche effettuare e quali interventi adottare per garantire condizioni di sicurezza adeguate. Le misure dovranno essere calibrate sulla situazione concreta, cercando, quando possibile, di non interrompere il normale funzionamento dei servizi.L'evacuazione non viene dunque indicata come risposta automatica a ogni allarme. Il questore potrà sottoporre al prefetto la proposta di sgomberare l'edificio o il sito interessato soltanto quando la riterrà necessaria sulla base degli elementi raccolti.Un coordinamento nazionale attivo giorno e notteLa circolare assegna un ruolo anche al Dipartimento della Pubblica sicurezza, che dovrà assicurare il collegamento informativo tra le strutture centrali e gli uffici presenti sul territorio.A questo scopo sarà coinvolto il Centro Situazioni, operativo ventiquattr'ore su ventiquattro, con il compito di favorire la circolazione tempestiva delle segnalazioni e degli elementi utili alle valutazioni. La condivisione rapida delle informazioni dovrà consentire alle autorità di confrontare i diversi episodi e distinguere gli allarmi seriali dalle situazioni che presentano caratteristiche di rischio concreto.L'indirizzo indicato dal Viminale è quello di una gestione più coordinata e proporzionata: verificare con attenzione le minacce, intervenire quando necessario e limitare le evacuazioni ai casi in cui siano effettivamente giustificate.