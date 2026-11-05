IL CASO Al cimitero per riesumare un parente, ma non ci sono seppellitori

una volta arrivata ha scoperto che l'operazione non poteva essere svolta

Mattinata di tensione al cimitero napoletano dopo la sospensione delle operazioni non essenziali. Una cittadina, arrivata per un'esumazione già programmata, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine. La protesta dei seppellitori legata alla scadenza del contratto della cooperativa e ai mancati pagamenti.Si è presentata al cimitero di Poggioreale per effettuare un'esumazione già fissata, ma una volta arrivata ha scoperto che l'operazione non poteva essere svolta. Da qui la protesta e la richiesta di aiuto alle forze dell'ordine, intervenute nella mattinata di oggi con una pattuglia della Polizia di Stato. Dietro il disservizio, una situazione di forte difficoltà che coinvolge i seppellitori impegnati nella struttura: secondo quanto denunciato dal sindacato, i lavoratori non ricevono gli stipendi e non dispongono più dei materiali necessari per svolgere le attività.Il blocco riguarda le prestazioni cimiteriali non essenziali, tra cui appunto le esumazioni. Sono invece proseguite le inumazioni, considerate indispensabili e necessarie per legge, così da garantire comunque la sepoltura dei defunti.La protesta dei seppellitori e l'intervento degli agentiLa tensione è salita quando la cittadina, impossibilitata a procedere con l'operazione prevista, ha chiesto l'intervento della Polizia. Gli agenti hanno raggiunto il cimitero e hanno ascoltato le ragioni dei lavoratori. Sul posto è stato successivamente contattato anche Agostino Anselmi, responsabile territoriale della Cisl Fp, che ha illustrato agli operatori le difficoltà che impediscono al personale di proseguire regolarmente il servizio.«Stamattina è esplosa la disperazione dei seppellitori del Comune di Napoli», ha dichiarato Anselmi, descrivendo una situazione arrivata a un punto critico. Al centro della protesta ci sarebbe la posizione della Cooperativa Barbara B, che non starebbe più fornendo materiali e attrezzature necessari per le operazioni.«I seppellitori della Cooperativa Barbara B erano impossibilitati a svolgere il proprio servizio in quanto la società non sta più fornendo materiali e attrezzature. Per cui stamattina non hanno potuto effettuare un'operazione di esumazione», ha spiegato il sindacalista.Il contratto scaduto e l'attesa del nuovo affidamentoLa difficoltà sarebbe legata anche alla scadenza del contratto della cooperativa, avvenuta lo scorso 31 ottobre. Secondo quanto riferito dalla Cisl Fp, la società non avrebbe dato disponibilità a proseguire le attività in attesa del nuovo affidamento ponte annunciato dal Comune, previsto per la metà di dicembre.Nel frattempo, i lavoratori si trovano a dover gestire un servizio pubblico senza le condizioni operative necessarie. Alla mancanza delle attrezzature si aggiungerebbe il mancato pagamento degli stipendi, nonostante, secondo il sindacato, siano state fornite rassicurazioni e assunti impegni per regolarizzare la situazione.Anselmi ha sottolineato che gli operatori avrebbero continuato a garantire le attività indispensabili, dimostrando senso di responsabilità nei confronti delle famiglie e della direzione cimiteriale. «Purtroppo i lavoratori vivono una tragedia umana: nonostante il grande senso di responsabilità dimostrato verso la cittadinanza e verso la direzione del cimitero per dare degna sepoltura ai defunti, ancora oggi, nonostante le rassicurazioni e gli impegni assunti, gli stipendi non sono arrivati», ha aggiunto.Disagi per le famiglie in attesa dei serviziLa vicenda mette in evidenza le conseguenze concrete della crisi organizzativa sui cittadini che devono svolgere pratiche cimiteriali. Per chi aveva già programmato un'esumazione, il blocco si traduce in un rinvio e in ulteriori difficoltà, in un momento spesso già delicato sul piano personale e familiare.La protesta dei lavoratori e l'intervento della Polizia hanno riportato l'attenzione sulla necessità di trovare una soluzione in tempi rapidi. Il passaggio al nuovo affidamento, atteso per dicembre, dovrà fare i conti con una fase di transizione che, almeno per le attività non essenziali, sta già producendo disagi. Restano da chiarire i tempi per il ripristino delle operazioni sospese e per il pagamento delle spettanze arretrate ai seppellitori.