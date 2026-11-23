TIKTOKER Addio a Shadia, con il marito raccontava la vita da non vedenti

moglie di Sebastiano Gravina, conosciuto sui social come “Videociecato” e seguito da oltre 200mila follower

È morta a 36 anni Shadia Lupetti, moglie di Sebastiano Gravina, conosciuto sui social come “Videociecato” e seguito da oltre 200mila follower. La donna si è spenta nella notte tra il 20 e il 21 novembre all’Istituto Rossello di Savona, dove era stata ricoverata il giorno precedente. Una notizia dolorosa per la famiglia e per la comunità che negli anni aveva imparato a conoscere la coppia attraverso i contenuti pubblicati online.Shadia era cieca e, successivamente, aveva dovuto affrontare anche una grave malattia oncologica. Prove difficili che aveva cercato di vivere senza rinunciare al sorriso, sostenuta dall’affetto del marito e della figlia Nicole.Una quotidianità raccontata senza nascondere le difficoltàInsieme a Sebastiano, Shadia aveva scelto di condividere sui social la vita di una coppia non vedente. Attraverso video e racconti quotidiani, i due avevano mostrato con ironia e intelligenza le difficoltà incontrate, ma anche la capacità di affrontarle insieme, senza trasformare la disabilità in un argomento da nascondere.Lo stesso atteggiamento aveva accompagnato il racconto della malattia. Anche davanti a una situazione particolarmente complessa, la coppia aveva continuato a comunicare con la propria comunità online, mantenendo quello stile diretto e sincero che aveva caratterizzato la loro presenza sui social.Il malore durante le vacanze in Puglia e l'appello per il trasferimentoLa situazione era precipitata lo scorso agosto, quando Shadia si era sentita male mentre la famiglia si trovava in vacanza in Puglia. La donna era stata ricoverata d’urgenza al Policlinico di Bari dopo un improvviso malore. In quei momenti Sebastiano aveva lanciato attraverso i social un appello per chiedere il trasferimento della moglie all’ospedale San Martino di Genova.Il messaggio aveva rapidamente raggiunto migliaia di persone, diventando virale. La richiesta era stata raccolta dalla Regione Liguria, che si era attivata consentendo l’avvio delle cure.Il marito aveva poi raccontato pubblicamente quanto accaduto in spiaggia, a Bari, città in cui vivono i suoi genitori: «Eravamo in spiaggia a Bari, dove vivono i miei genitori. Stavamo facendo il bagno quando Shadia è svenuta. Le ero vicino e l'ho presa al volo, altrimenti sarebbe annegata».Dopo averla riportata a riva con l’aiuto di altri bagnanti, Sebastiano aveva praticato le manovre di primo soccorso. Poco dopo era stata chiamata un’ambulanza e Shadia era stata trasportata in ospedale.La sua scomparsa lascia il dolore dei familiari e di quanti, attraverso i social, avevano seguito il percorso della coppia, condividendone momenti di quotidianità, difficoltà e speranze. Una storia raccontata senza filtri, nella quale Shadia e Sebastiano avevano cercato di mostrare che anche le prove più dure potevano essere affrontate insieme, con amore e dignità.