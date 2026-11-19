RAGGIRO Accusati di rapina, anziani consegnano denaro e anche pistole

Per dimostrare la propria estraneità ai fatti, gli anziani sarebbero stati indotti a raccogliere tutti gli oggetti di valore presenti in casa

Una telefonata, un’accusa grave e la richiesta di collaborare a presunte verifiche giudiziarie. Così una coppia di anziani bolognesi sarebbe stata raggirata e convinta a consegnare a uno sconosciuto denaro contante, orologi di lusso, gioielli e persino due pistole regolarmente detenute.Le vittime sono un uomo di 80 anni e la moglie di 75. Per la truffa i carabinieri hanno denunciato un ragazzo di 17 anni residente a Napoli, individuato al termine delle indagini condotte dai militari.La falsa accusa di una rapina in gioielleriaSecondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Bologna Bertalia, i coniugi erano stati contattati telefonicamente da un uomo che si era presentato come appartenente alle forze dell’ordine. Durante la conversazione, il truffatore avrebbe riferito loro di essere sospettati di un coinvolgimento in una rapina ai danni di una gioielleria.Per dimostrare la propria estraneità ai fatti, gli anziani sarebbero stati indotti a raccogliere tutti gli oggetti di valore presenti in casa. Un presunto incaricato dell’autorità giudiziaria, a suo dire impegnato nelle verifiche, sarebbe passato poco dopo a ritirare il materiale.Nel sacchetto anche due pistole regolarmente detenuteSeguendo le indicazioni ricevute, la coppia ha preparato un sacchetto con denaro contante, gioielli e orologi di lusso. Tra gli oggetti consegnati allo sconosciuto c’erano anche due armi da fuoco che i coniugi detenevano regolarmente.L’uomo si è quindi presentato alla porta dell’abitazione, ritirando quanto preparato dalle vittime e portando a termine il raggiro.Identificato e denunciato un diciassettenne di NapoliLe indagini sono state condotte dai carabinieri della stazione Bologna Bertalia insieme ai militari del Nucleo operativo di Borgo Panigale. Gli accertamenti hanno consentito di risalire al presunto responsabile, un diciassettenne residente nella provincia di Napoli.Il ragazzo è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna per l’ipotesi di truffa. La sua responsabilità dovrà essere accertata nelle successive fasi giudiziarie.