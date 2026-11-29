L'ASSALTO Accoltellato al fianco in strada

un attacco che, allo stato, non avrebbe avuto una motivazione apparente

Un uomo di 30 anni è stato accoltellato nella notte a Napoli, in circostanze ancora da chiarire. La vittima, cittadino dello Sri Lanka, ha riportato una ferita al fianco ed è stata accompagnata in ospedale per le cure necessarie.L’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile è scattato in via Stella, dopo la segnalazione della presenza di una persona ferita. Secondo le prime informazioni raccolte dai militari, l’aggressione sarebbe avvenuta poco prima nella vicina via Gradini San Nicandro.L’aggressione senza un motivo apparenteStando alla ricostruzione iniziale, ancora sottoposta alle verifiche degli investigatori, il trentenne sarebbe stato avvicinato e colpito con una coltellata da uno sconosciuto. Nella nota diffusa dai carabinieri si parla di un aggressore verosimilmente italiano e di un attacco che, allo stato, non avrebbe avuto una motivazione apparente.Dopo essere stato soccorso, il ferito è stato trasportato all’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni non desterebbero particolare preoccupazione: non è in pericolo di vita e, secondo quanto comunicato dai militari, dovrebbe essere dimesso a breve.Indagini in corso per identificare l’aggressoreI carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’accoltellamento e individuare il responsabile. Restano da chiarire le circostanze in cui il trentenne è stato avvicinato e se tra lui e l’aggressore vi fosse stata una discussione prima del ferimento.Gli accertamenti sono in corso.