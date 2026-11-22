CASALNUOVO Abusò di un 12enne nel suo negozio, c'è il giudizio immediato

L’uomo avrebbe conquistato la fiducia del minore intrattenendosi con lui e rivolgendogli domande sulla scuola

Si avvicina la fase dibattimentale del procedimento a carico del 46enne arrestato dalla Polizia di Stato a Casalnuovo, in provincia di Napoli, con l’accusa di aver abusato di un ragazzino di 12 anni. La giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Nola, Teresa Valentino, accogliendo la richiesta del pubblico ministero Simone Rappucci, ha disposto il giudizio immediato.L’udienza è stata fissata per il prossimo primo dicembre davanti alla sezione penale del Tribunale di Nola, collegio A. Sarà in quella sede che la vicenda approderà al dibattimento, nel quale dovranno essere esaminate le accuse e gli elementi raccolti durante le indagini.Secondo la ricostruzione investigativa, i fatti contestati sarebbero avvenuti nel tardo pomeriggio del 13 giugno scorso. L’uomo avrebbe conquistato la fiducia del minore intrattenendosi con lui e rivolgendogli domande sulla scuola e sull’attività sportiva. Successivamente lo avrebbe accompagnato nel retrobottega di un negozio, dove si sarebbero consumati gli abusi denunciati.A far emergere la vicenda sono stati i genitori del dodicenne, che hanno presentato denuncia dopo aver appreso quanto sarebbe accaduto al figlio. La famiglia è assistita dall’avvocato Francesco Petruzzi.L’inchiesta ha portato all’arresto del quarantaseienne da parte della Polizia di Stato. Ora, con la decisione della gip, il procedimento proseguirà direttamente davanti al tribunale, senza passare per l’udienza preliminare. Le accuse dovranno essere vagliate nel corso del processo, nel rispetto della presunzione di innocenza dell’imputato fino a un’eventuale condanna definitiva.