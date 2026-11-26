IMMOBILI Abusivismo, due sequestrati in ore sul Vesuvio

I due interventi della Polizia Municipale hanno quindi portato al sequestro di diverse strutture e porzioni immobiliari

Due distinte operazioni, un unico obiettivo: verificare la regolarità degli interventi edilizi sul territorio. A Torre del Greco il Nucleo Antiabusivismo Edilizio della Polizia Municipale ha effettuato due sequestri preventivi nell'arco di appena un giorno, facendo emergere una serie di opere ritenute irregolari in due diverse aree della città.Le verifiche hanno interessato prima un fondo agricolo in via Pagliarone e successivamente un'ampia proprietà in via Nuova Trecase. In entrambi i casi gli accertamenti si sono conclusi con denunce all'autorità giudiziaria per presunte violazioni della normativa urbanistica e ambientale.Via Pagliarone, ampliamento di 80 metri quadrati e altre struttureIl primo intervento ha riguardato un terreno agricolo situato in via Pagliarone, dove gli agenti hanno individuato un ampliamento in muratura di circa 80 metri quadrati, realizzato accanto a un manufatto già presente. La struttura è stata sottoposta a sequestro preventivo.Ma il controllo ha portato alla luce anche altri interventi che, secondo gli accertamenti, sarebbero stati eseguiti senza le autorizzazioni necessarie. Nell'area sono stati rilevati una serra di circa 100 metri quadrati, un ulteriore manufatto di quasi 50 metri quadrati e opere di delimitazione del fondo, tra cui muri di recinzione e cancelli in ferro.Per quanto riscontrato è stato denunciato un uomo di 33 anni, al quale vengono contestate diverse violazioni delle disposizioni urbanistiche e ambientali.Il secondo controllo in via Nuova TrecaseIl giorno successivo l'attività del Nucleo Antiabusivismo si è spostata in via Nuova Trecase. Qui è finito sotto sequestro un intero immobile di circa 330 metri quadrati.Il punto centrale degli accertamenti riguarda la difformità tra quanto dichiarato nella pratica edilizia presentata e le opere effettivamente realizzate. Nonostante fosse stata depositata una documentazione progettuale, gli interventi eseguiti sarebbero risultati completamente diversi da quelli indicati nei progetti esecutivi.Le verifiche si sono estese all'intera proprietà, che si sviluppa su una superficie di circa 10mila metri quadrati. All'interno del terreno sono state individuate altre opere sottoposte a sequestro.Manufatto da demolire, piattaforma in cemento e recinzioniTra gli interventi contestati figura un edificio di circa 100 metri quadrati già interessato da un'ordinanza di demolizione, sul quale erano comunque in corso nuovi lavori.Gli agenti hanno inoltre accertato la realizzazione di una superficie pavimentata di circa 90 metri quadrati con pietra calcarea e di uno sbancamento del terreno finalizzato alla costruzione di una piattaforma in cemento di circa 50 metri quadrati. Quest'ultima risultava sostenuta da pilastri in ferro.Nel perimetro della proprietà sono state riscontrate anche numerose recinzioni in cemento armato.Per queste opere è stato denunciato un uomo di 82 anni, usufruttuario sia dell'immobile sia dell'intera area. Oltre alle contestazioni relative alla disciplina urbanistica e ambientale, nei suoi confronti è stata rilevata anche la presunta violazione degli obblighi previsti dalla normativa antisismica, per il mancato deposito dei calcoli presso il Genio Civile.I due interventi della Polizia Municipale hanno quindi portato al sequestro di diverse strutture e porzioni immobiliari, con due distinti procedimenti a carico dei soggetti individuati durante le verifiche. Sarà ora l'autorità giudiziaria a valutare le contestazioni e gli ulteriori sviluppi delle vicende.