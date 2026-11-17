ANIMALI Abbandona due cani a Pompei nella notte

A segnalare l'accaduto è stata una volontaria del posto, che non è rimasta indifferente davanti alla sorte dei due animali

Due cani abbandonati nel cuore della notte nei pressi della stazione ferroviaria di Pompei. Un episodio ripreso dalle telecamere di videosorveglianza della zona e che, dopo la diffusione delle immagini sui social da parte del deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli, ha suscitato indignazione e numerose reazioni.A segnalare l'accaduto è stata una volontaria del posto, che non è rimasta indifferente davanti alla sorte dei due animali. La donna ha contattato la Polizia di Stato e ha atteso sul posto l'arrivo degli operatori dell'Asl, rimanendo accanto ai cani per quasi tre ore, nonostante il freddo, fino al completamento delle operazioni di recupero.Le immagini dell'abbandonoNel filmato delle telecamere si vede un giovane, presumibilmente il proprietario degli animali, accompagnare i due cani nei pressi della stazione. Il primo è un meticcio nero di taglia media, condotto al guinzaglio e con una pettorina. Al suo fianco c'è un secondo cane, più piccolo, dal mantello bianco e fulvo, inizialmente libero di muoversi.Una volta raggiunto il punto individuato, il ragazzo avrebbe legato il cane più grande a un palo. Successivamente anche il secondo animale sarebbe stato assicurato allo stesso punto con un guinzaglio. I due cani seguono il giovane senza manifestare particolare agitazione, prima di essere lasciati soli e di vederlo allontanarsi.L'intervento della volontaria e i soccorsiA intervenire è stata una volontaria della zona, che ha immediatamente segnalato la situazione alle forze dell'ordine e messo a disposizione le immagini per consentire gli accertamenti. La donna ha poi atteso l'arrivo del personale sanitario veterinario dell'Asl, che ha preso in consegna i due animali e provveduto al loro trasferimento in una struttura di accoglienza.I cani si trovano ora in un canile di Ottaviano, dove sono stati messi al sicuro e potranno ricevere le cure e l'assistenza necessarie.Sulla vicenda è intervenuto anche il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha condannato duramente il comportamento documentato dalle telecamere, definendo l'abbandono un gesto vigliacco e criminale. Il parlamentare ha inoltre ringraziato pubblicamente la volontaria per il senso di responsabilità e la disponibilità dimostrati, sottolineando l'importanza del suo intervento.Adesso, per i due animali, si apre la possibilità di un nuovo inizio. L'auspicio è che possano trovare presto una famiglia disposta ad accoglierli e a garantire loro quell'affetto e quella protezione che meritano. Dopo essere stati lasciati soli davanti a una stazione, il loro futuro potrebbe finalmente essere diverso.