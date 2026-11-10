L'INCHIESTA A Somma Vesuviana l'appalto rifiuti da 29,6 milioni al centro dell’inchiesta

«Una tangente da 20mila euro per favorire la società»

La gara per la raccolta dei rifiuti urbani, assegnata alla Langella Mario Srl, è uno dei due affidamenti pubblici finiti sotto la lente della Dda di Napoli. Secondo l’accusa, il presidente di Soresa Tommaso Casillo avrebbe condizionato la valutazione delle offerte in cambio di denaro consegnato in un pacco natalizio. Per l’ex senatore è stata disposta la custodia in carcere.È l’appalto per il servizio di raccolta dei rifiuti a Somma Vesuviana, dal valore di circa 29,6 milioni di euro, uno dei capitoli più rilevanti dell’inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Napoli sulle presunte irregolarità nelle procedure di affidamento gestite da Soresa. La gara, aggiudicata alla società Langella Mario Srl, sarebbe stata favorita attraverso un intervento illecito nella fase di valutazione delle offerte. In cambio, secondo la contestazione, sarebbe stata versata una somma di 20mila euro a Tommaso Casillo, presidente del consiglio di amministrazione della centrale di committenza della Regione Campania.La vicenda è al centro degli accertamenti condotti dal Nucleo di Polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza e dalla Capitaneria di Porto, coordinati dai pubblici ministeri Henry John Woodcock e Colonna Romano. Casillo, già senatore, sottosegretario alle Infrastrutture e vicepresidente del Consiglio regionale campano, è tra gli indagati raggiunti da provvedimenti cautelari. Per lui il gip ha disposto il carcere.Il pacco natalizio e la presunta consegna dei 20mila euroLa ricostruzione investigativa colloca la consegna del denaro il 23 dicembre 2025, a ridosso delle festività natalizie. I 20mila euro sarebbero stati nascosti all’interno di un pacco regalo, utilizzato secondo gli inquirenti per trasferire la somma senza renderne immediatamente evidente il contenuto.Il pagamento sarebbe stato il corrispettivo dell’interessamento di Casillo nella procedura relativa al servizio di igiene urbana. L’ipotesi della Procura è che il presidente di Soresa abbia agito per agevolare la società riconducibile agli imprenditori Mario e Marco Langella, intervenendo durante l’esame delle proposte presentate dai concorrenti.L’aggiudicazione alla Langella Mario Srl rappresenta dunque il risultato sul quale si concentrano le verifiche degli investigatori: dovrà essere chiarito se la procedura sia stata effettivamente alterata e quale ruolo abbiano avuto i soggetti coinvolti.Due gare pubbliche e oltre 53 milioni di euroQuello di Somma Vesuviana non è l’unico affidamento finito nell’inchiesta. La Dda contesta infatti a Casillo due presunti episodi corruttivi, legati a gare pubbliche per un valore complessivo di circa 53 milioni di euro. Il secondo riguarda una procedura da 23,8 milioni, gestita sempre da Soresa, per il noleggio di barelle destinate alle strutture sanitarie della Campania.In questo caso, secondo l’accusa, sarebbe stato concordato con Marco Langella un pagamento di 100mila euro per favorire la società M.L. Sanity, appartenente al gruppo imprenditoriale. L’intervento contestato avrebbe riguardato anche la valutazione tecnica delle offerte, con presunte modifiche ai punteggi.Dopo non essere riuscita a ottenere i lotti inizialmente individuati, l’impresa avrebbe comunque conquistato i numeri 2 e 5, relativi ai territori di Salerno e Avellino. La consegna della somma sarebbe avvenuta il 30 aprile 2026: Marco Langella si sarebbe recato nell’abitazione di Casillo con una busta che, secondo gli accertamenti, avrebbe contenuto i 100mila euro pattuiti.Le ragioni della misura cautelareNel valutare gli elementi raccolti, il gip ha ritenuto sussistente un grave quadro indiziario a carico di Casillo. La decisione di disporre la custodia in carcere sarebbe stata motivata dal rischio che l’indagato potesse ripetere condotte analoghe o interferire con l’acquisizione delle prove.Nel provvedimento vengono richiamati anche alcuni comportamenti che Casillo avrebbe tenuto dopo essere venuto a conoscenza dell’esistenza dell’indagine. Circostanze che, secondo il giudice, avrebbero contribuito a delineare il pericolo di inquinamento probatorio.Le contestazioni riguardano, dunque, due procedure di grande valore economico e presunti pagamenti per complessivi 120mila euro. Si tratta di accuse ancora da verificare nel corso del procedimento: la responsabilità degli indagati dovrà essere accertata nelle successive fasi giudiziarie, nel rispetto della presunzione di innocenza.