L'INTERVENTO A piedi nella notte sulla Statale: salvato

I militari hanno quindi richiesto l’intervento del personale sanitario del 118

Un intervento tempestivo e la capacità di instaurare un dialogo in un momento di particolare fragilità hanno permesso di scongiurare una possibile tragedia lungo la strada statale Telesina, nel territorio di Caianello, in provincia di Caserta.L’episodio è avvenuto durante la notte, quando alcuni automobilisti hanno notato un giovane che camminava pericolosamente lungo la carreggiata. Il suo comportamento ha fatto temere che potesse compiere un gesto estremo. Preoccupati per la sua incolumità, gli automobilisti hanno quindi chiesto l’intervento delle forze dell’ordine.L'intervento dei Carabinieri e il dialogo con il ragazzoSul posto sono arrivati i militari della Stazione dei Carabinieri di Pignataro Maggiore. I due carabinieri hanno individuato il giovane e lo hanno subito accompagnato in una vicina area di sosta, allontanandolo così dalla carreggiata e dai pericoli del traffico.I militari hanno quindi richiesto l’intervento del personale sanitario del 118. Nonostante l’evidente stato di confusione iniziale, il ragazzo ha progressivamente ritrovato la calma, anche grazie al dialogo instaurato con i carabinieri.Nel corso dell’intervento ha raccontato di attraversare un periodo di particolare difficoltà personale, legato a motivazioni sentimentali.Il trasferimento in ospedale a Sessa AuruncaDopo l’arrivo dei soccorritori, il giovane è stato accompagnato all’ospedale di Sessa Aurunca, dove è stato ricoverato per gli accertamenti e le cure necessarie.Fondamentale si è rivelata la segnalazione degli automobilisti di passaggio, che hanno riconosciuto la situazione di pericolo e chiesto aiuto senza perdere tempo. La rapidità dell’intervento dei Carabinieri ha consentito di mettere il ragazzo in sicurezza e affidarlo alle cure dei sanitari.