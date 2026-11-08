MOVIDA A 14 con il tirapugni: "Volo solo fare un selfie"

Il controllo è avvenuto in uno dei luoghi più frequentati e rappresentativi della città, abitualmente attraversato da turisti, famiglie e gruppi di giovani

Ha appena 14 anni e aveva con sé un tirapugni mentre si trovava in piazza del Plebiscito, nel cuore di Napoli. È l’episodio che emerge con maggiore evidenza dal servizio straordinario di controllo del territorio svolto durante la notte dai carabinieri della Compagnia Napoli Centro. Il minorenne, studente residente in provincia, è stato fermato dai militari e trovato in possesso dell’oggetto, per il quale è scattata una denuncia.Il controllo è avvenuto in uno dei luoghi più frequentati e rappresentativi della città, abitualmente attraversato da turisti, famiglie e gruppi di giovani. Alla vista dei carabinieri, il ragazzo avrebbe cercato di giustificare la propria presenza e il possesso dell’oggetto, scusandosi con i militari. «Volevo solo postare una storia dove mi vedo qui in piazza, sono un bravo ragazzo», avrebbe detto durante il controllo.Per il 14enne è stata formalizzata una denuncia per porto di armi od oggetti atti a offendere. Il ritrovamento riporta l’attenzione sulla presenza di strumenti potenzialmente pericolosi tra i giovanissimi e sull’abitudine di portare con sé oggetti che possono essere utilizzati come armi, anche in contesti di aggregazione e frequentati dal pubblico.Coltelli e parcheggiatori abusivi: le altre denunceL’attività dei carabinieri non si è concentrata soltanto su piazza del Plebiscito. Nel corso della notte sono state denunciate altre tre persone, di 23, 50 e 31 anni, trovate in possesso di coltelli. Le armi bianche sono state sequestrate, mentre per i tre sono scattati i provvedimenti previsti.Nel corso dello stesso servizio sono stati individuati anche due parcheggiatori abusivi, rispettivamente di 32 e 36 anni. Entrambi sono stati denunciati e dovranno rispondere anche della violazione del divieto di accesso alle aree urbane.I controlli a largo raggio sono proseguiti fino alle prime ore del mattino e hanno riguardato anche il contrasto al consumo di sostanze stupefacenti e il rispetto delle norme sulla circolazione stradale. Al termine dell’attività, diverse persone sono state segnalate alla Prefettura come consumatori di droga e sono state contestate violazioni al Codice della strada.Il bilancio dell’operazione restituisce un quadro di interventi su più fronti, dalla detenzione di armi e oggetti potenzialmente offensivi alla gestione degli spazi pubblici. Tra gli episodi emersi, resta quello del giovanissimo trovato con un tirapugni in una delle piazze più note di Napoli: un fatto che riaccende il dibattito sulla diffusione di oggetti pericolosi tra i minorenni e sui comportamenti legati alla ricerca di visibilità sui social.