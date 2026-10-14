Voucher Sport, graduatoria con 108.773 domande ammesse. Zabatta: "Oltre 44 milioni ai più giovani"

L'assessore: «Continuiamo a investire per garantire a tutte le ragazze e a tutti i ragazzi la possibilità di fare attività. Nessuno deve rinunciare per ragioni economiche»

È stata pubblicata la graduatoria delle domande ammesse al Voucher Sport 2026/2027, la misura della Regione Campania che sostiene le famiglie e favorisce l’accesso delle ragazze e dei ragazzi alle attività sportive. Sono 108.773 le domande ammesse, per risorse complessive pari a 44.009.200 euro. Il contributo può raggiungere un importo massimo di 400 euro per ciascun minore , a sostegno della pratica sportiva presso le associazioni e le società aderenti all’iniziativa.«Continuiamo a investire in una misura che negli anni ha dimostrato tutto il suo valore e che rappresenta una buona pratica riconosciuta anche in ambito europeo. Siamo passati dalle circa 40mila domande delle prime edizioni a oltre 100mila: una crescita importante, che racconta quanto le famiglie abbiano bisogno di opportunità concrete per i propri figli e le proprie figlie», dichiara Fiorella Zabatta, assessora regionale allo sport e alle politiche giovanili.«Dietro questi numeri ci sono ragazze e ragazzi, famiglie e tante storie. Lo sport non è soltanto attività fisica: è educazione, salute, inclusione, amicizia e crescita. È il luogo in cui si impara a stare insieme, a rispettare le regole, a conoscere i propri limiti e a superarli. Non possiamo permettere che la possibilità di praticarlo dipenda dalle condizioni economiche della famiglia di appartenenza. Il nostro impegno è continuare a rendere lo sport sempre più accessibile, perché ogni giovane deve poter scegliere la disciplina che ama e vivere questa esperienza senza che il costo rappresenti un ostacolo. Investire nello sport significa investire nel benessere delle persone e nel futuro delle nostre comunità», conclude Zabatta.«Siamo soddisfatti. La pubblicazione della graduatoria per i voucher sport è un risultato concreto, arrivato anche grazie al lavoro della Commissione Politiche Sociali, che ha seguito attentamente ogni passaggio. Lo sport non è un lusso: è uno spazio dove si cresce, si impara a stare con gli altri, si trova un'alternativa alla strada. In troppi quartieri della Campania è ancora l'unico presidio educativo dopo la scuola. Ringrazio i componenti della Commissione, l'Arus e l'assessore Fiorella Zabatta per l'impegno. Continueremo ad impegnarci perché questa misura diventi strutturale» - è quanto dichiara Bruna Fiola, presidente Commissione politiche sociali della Regione Campania.La graduatoria completa, insieme a tutte le informazioni, alle indicazioni operative e alle spiegazioni per le famiglie, sarà consultabile attraverso i canali ufficiali dedicati alla misura.