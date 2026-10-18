Violenze e abusi sulla figlia 13enne, condanna a papà orco

l’uomo avrebbe approfittato del rapporto familiare e della condizione di vulnerabilità della ragazza

La Squadra Mobile della Questura di Caserta ha eseguito il provvedimento che dispone la carcerazione di J.S., 56 anni, condannato in via definitiva per violenza sessuale ai danni della figlia minorenne, con l’aggravante dell’abuso delle relazioni domestiche.Gli agenti, coordinati dal dirigente Massimiliano Russo, hanno rintracciato l’uomo e lo hanno accompagnato nella casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, dove dovrà scontare una pena di 11 anni, un mese e 12 giorni.Alla condanna detentiva si aggiunge la pena accessoria della perdita della responsabilità genitoriale. Il provvedimento segna l’avvio dell’esecuzione della sentenza definitiva, al termine di un procedimento giudiziario sviluppatosi nell’arco di diversi anni.Al centro della vicenda ci sono gli abusi che, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti e accertato in sede giudiziaria, sarebbero stati commessi nei confronti della figlia quando aveva appena 13 anni.Gli abusi risalirebbero al 2013I fatti contestati risalgono a maggio e giugno del 2013. Secondo la ricostruzione della Polizia di Stato, l’uomo avrebbe approfittato del rapporto familiare e della condizione di vulnerabilità della ragazza, allora minorenne.La vicenda sarebbe rimasta a lungo confinata nell’ambito familiare, senza arrivare immediatamente all’attenzione delle autorità. A far emergere quanto accaduto fu un episodio drammatico, verificatosi alcuni anni più tardi, che portò la giovane in ospedale e diede impulso agli accertamenti investigativi.Una storia particolarmente delicata, nella quale le contestazioni riguardavano condotte che si sarebbero consumate all’interno della stessa famiglia, in un contesto nel quale la ragazza avrebbe dovuto trovare protezione.Il tentativo di suicidio e il ricovero al Bambino GesùLa vicenda venne alla luce nel 2017, quando la ragazza tentò di togliersi la vita ingerendo numerosi farmaci. Persa conoscenza, fu soccorsa e, dopo le prime cure ricevute sul territorio, trasferita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma.La giovane rimase ricoverata da giugno ad agosto. Durante quel periodo, mentre affrontava una fase di grave sofferenza, iniziò a raccontare quanto avrebbe subito quando era ancora minorenne.Quelle dichiarazioni contribuirono a portare il caso all’attenzione degli investigatori. Nel corso del ricovero furono raccolti elementi che richiedevano ulteriori approfondimenti, con l’ascolto della ragazza attraverso modalità protette, adeguate alla sua età e alla particolare vulnerabilità, e l’acquisizione di testimonianze da parte di persone informate sui fatti.Il tentativo di suicidio rappresentò così un passaggio decisivo nell’emersione della vicenda. Da quel momento prese avvio un’attività investigativa finalizzata a ricostruire gli episodi denunciati e a verificare le responsabilità.L’indagine e l’arresto del 2018L’inchiesta fu coordinata dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere. Gli accertamenti condussero, nel novembre 2018, al primo provvedimento restrittivo nei confronti del padre, che all’epoca aveva 48 anni e fu arrestato, venendo sottoposto agli arresti domiciliari nell’ambito del procedimento.Il percorso giudiziario è proseguito negli anni successivi fino alla condanna definitiva per violenza sessuale aggravata dall’abuso delle relazioni domestiche, per la quale è stata ora disposta la carcerazione.Nel corso delle indagini erano emerse anche contestazioni relative a presunti maltrattamenti nei confronti della moglie e delle altre figlie. Questi aspetti riguardano un procedimento distinto e vanno tenuti separati dalla condanna definitiva che ha portato all’attuale esecuzione della pena.Una vicenda emersa dopo anni di sofferenzaOggi la ragazza è diventata adulta e ha lasciato il contesto familiare nel quale, secondo quanto ricostruito nel procedimento, si sarebbero verificati gli abusi.La conclusione dell’iter giudiziario e l’ingresso dell’uomo in carcere rappresentano l’esito di un percorso iniziato dopo il ricovero del 2017, quando il racconto della giovane consentì agli investigatori di avviare gli accertamenti.Resta la storia di una minorenne che attraversò una fase di sofferenza estrema e che proprio durante le cure ospedaliere riuscì a raccontare quanto avrebbe vissuto. Da quelle dichiarazioni sono partite le verifiche che, dopo anni di indagini e passaggi giudiziari, hanno condotto alla condanna definitiva e alla sua esecuzione.