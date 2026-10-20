Violenta e picchia la compagna davanti ai figli

A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stato il padre della donna, preoccupato per quanto stava accadendo

Un intervento dei Carabinieri ha dato impulso a un’indagine delicata su una presunta vicenda di violenze domestiche a Grottaminarda, in provincia di Avellino. Un uomo del posto è stato raggiunto da un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico, per ipotesi di reato legate ai maltrattamenti e alla violenza sessuale ai danni dell’ex compagna.L’attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica di Benevento, è partita dopo un episodio avvenuto durante la notte. Secondo quanto ricostruito, l’uomo si sarebbe presentato davanti all’abitazione della donna, tempestando il suo telefono di messaggi e insistendo per attirare la sua attenzione. Non ricevendo risposta, avrebbe bussato con forza alla tapparella, arrivando anche a sollevarla.A chiedere l’intervento delle forze dell’ordine sarebbe stato il padre della donna, preoccupato per quanto stava accadendo. Da quella segnalazione sono partiti gli approfondimenti che hanno portato a ricostruire una situazione che, secondo l’accusa, si sarebbe protratta nel tempo.Il racconto della donna: violenze e limitazioni della libertàAscoltata dagli investigatori, la presunta vittima avrebbe inizialmente manifestato paura all’idea di denunciare. Successivamente avrebbe descritto una relazione segnata da comportamenti vessatori, iniziati durante la convivenza e continuati anche dopo la rottura.Nel suo racconto figurerebbero offese ripetute, umiliazioni e aggressioni fisiche. Le contestazioni comprendono inoltre presunti rapporti sessuali imposti nonostante il suo rifiuto, condotte che sono al centro dell’indagine per violenza sessuale aggravata e continuata.L’uomo, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe esercitato un controllo esteso sulla vita personale e familiare della compagna, interferendo nelle sue decisioni economiche e quotidiane. Le avrebbe anche impedito di guidare e di uscire da sola, creando un clima di pressione psicologica e limitando la sua autonomia.Dopo la separazione, messaggi continui e minacceLa fine della relazione non avrebbe posto termine alle condotte denunciate. L’indagato avrebbe continuato a cercare insistentemente la donna attraverso WhatsApp, contattandola a qualsiasi ora e facendo riferimento ai figli per ottenere informazioni sui suoi movimenti.Dietro queste comunicazioni, secondo gli investigatori, si sarebbe celato un tentativo di controllare dove si trovasse e che cosa facesse. La donna avrebbe inoltre riferito di minacce, episodi in cui sarebbe stata seguita e pressioni finalizzate a costringerla a incontrare l’ex compagno.In alcune occasioni, l’uomo avrebbe anche minacciato di farsi del male per indurla ad accettare un incontro. Elementi che, nell’ipotesi investigativa, si inserirebbero in una condotta persecutoria e intimidatoria proseguita nonostante la separazione.Le chat e le testimonianze raccolte nell’inchiestaPer verificare il racconto della donna, gli inquirenti hanno raccolto le dichiarazioni di diverse persone informate sui fatti. Tra queste figurano familiari, vicini di casa, amici e conoscenti che potrebbero fornire elementi utili a ricostruire quanto sarebbe avvenuto durante e dopo la convivenza.Un contributo importante sarebbe arrivato anche dall’analisi delle conversazioni WhatsApp acquisite nel corso delle indagini. I messaggi sono stati ritenuti rilevanti per approfondire le modalità di contatto e il presunto controllo esercitato dall’uomo sull’ex compagna.Sulla base degli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Grottaminarda.L’inchiesta dovrà ora proseguire per accertare le condotte contestate e le eventuali responsabilità. Le accuse restano ipotesi da verificare nelle sedi giudiziarie competenti e la responsabilità dell’indagato potrà essere stabilita soltanto con una sentenza definitiva.