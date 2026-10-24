LA TRUFFA Vende trattore di famiglia, ma il bonifico da 12mila euro è falso

La vicenda è emersa dopo la denuncia presentata dalla giovane, che aveva pubblicato un annuncio su Internet

Aveva messo in vendita online il trattore della famiglia, ma al momento della consegna si è ritrovata senza il mezzo e senza i 12mila euro pattuiti. Una ventenne residente in un comune dell'Alta Irpinia sarebbe stata vittima di una truffa messa a segno attraverso una ricevuta di bonifico contraffatta. I carabinieri della Stazione di Montella hanno ricostruito la vicenda e identificato il presunto responsabile: un uomo di 40 anni residente a Foggia, denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino.La vendita online e il ritiro del trattoreLa vicenda è emersa dopo la denuncia presentata dalla giovane, che aveva pubblicato un annuncio su Internet per vendere il mezzo agricolo appartenente alla famiglia.Lo scorso 8 luglio, la ragazza sarebbe stata contattata da un uomo che si era mostrato interessato all'acquisto. Dopo i primi contatti, le parti avevano concordato il prezzo di 12mila euro e fissato le modalità per il ritiro del trattore.Al momento della consegna, il quarantenne avrebbe mostrato alla venditrice una ricevuta di bonifico bancario, presentandola come prova dell'avvenuto pagamento. Convinta che la transazione fosse stata effettuata, la giovane avrebbe quindi consentito all'acquirente di portare via il mezzo.La ricevuta contraffatta e la denunciaSolo successivamente sarebbe emerso che il documento esibito non corrispondeva a un pagamento effettivamente eseguito. Il bonifico da 12mila euro, infatti, non sarebbe mai arrivato sul conto della venditrice.L'uomo, dopo aver ottenuto il trattore, si sarebbe allontanato facendo perdere le proprie tracce. La ragazza ha quindi deciso di rivolgersi ai carabinieri per denunciare l'accaduto.Le indagini dei carabinieriI militari della Stazione di Montella hanno avviato gli accertamenti per ricostruire le fasi della compravendita e risalire all'identità della persona che aveva ritirato il mezzo agricolo.Le indagini avrebbero consentito di individuare il presunto responsabile nel quarantenne residente a Foggia, nei cui confronti è scattata una denuncia in stato di libertà per l'ipotesi di reato di truffa.La vicenda richiama l'attenzione sui rischi delle compravendite online, soprattutto quando il ritiro della merce avviene sulla base di una semplice ricevuta di pagamento. Per evitare situazioni analoghe, è opportuno verificare l'effettivo accredito della somma sul proprio conto prima di consegnare beni di valore.La responsabilità dell'uomo dovrà essere accertata nelle sedi giudiziarie competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.