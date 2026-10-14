Va sotto casa della ex: "O sei mia o ti ammazzo"

l’uomo ha raggiunto il balcone della cucina passando da un’impalcatura installata sul retro del palazzo

«Aiuto, è sotto casa!». È la richiesta disperata arrivata intorno alle 21.40 alla caserma dei carabinieri di Grumo Nevano. Dall’altra parte del telefono, una donna di 49 anni chiedeva aiuto perché aveva visto il suo ex compagno all’esterno della propria abitazione a Casandrino.L’intervento dei militari, nella notte tra il 13 e il 14 ottobre, ha portato all’arresto di un uomo di 53 anni, accusato di atti persecutori nei confronti della ex compagna. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Grumo Nevano, con il supporto della Sezione Radiomobile della Compagnia di Caivano.Quello che inizialmente poteva sembrare un nuovo episodio di minacce si è rivelato una situazione particolarmente allarmante: secondo la ricostruzione degli investigatori, l’uomo aveva raggiunto il balcone della cucina passando da un’impalcatura installata sul retro del palazzo per lavori di restauro.Le minacce al bar e l’aggressione per il cellulareLa vicenda era iniziata già nel tardo pomeriggio del 13 ottobre, quando il 53enne avrebbe cercato ripetutamente di contattare la donna al telefono. Dopo aver risposto alle chiamate, la 49enne si era incontrata con lui in un bar di Grumo Nevano, dove si trovava insieme a un’amica.Quello che l’uomo avrebbe presentato come un tentativo di chiarimento si sarebbe trasformato rapidamente in un’aggressione. Stando a quanto ricostruito dai carabinieri, il 53enne avrebbe rivolto alla ex compagna insulti e minacce di morte, pronunciando frasi come: «O sei mia o sei di nessun altro» e «Ti ammazzo».La situazione sarebbe degenerata quando l’uomo avrebbe afferrato la donna per un braccio, tentando di strapparle il cellulare dalla borsa. Non riuscendo a impossessarsi immediatamente del telefono, l’avrebbe strattonata e tirata per i capelli, spingendole la testa verso il basso fino a farle perdere la presa sul dispositivo.La donna sarebbe poi riuscita a recuperare lo smartphone e a lasciare il locale. Una volta salita in auto per rientrare a casa, si sarebbe accorta di essere seguita dall’ex compagno, che viaggiava in scooter e avrebbe tentato di ostacolarla durante il tragitto, prima di allontanarsi.La corrente staccata e l’uomo sul balcone della cucinaIl momento più inquietante sarebbe arrivato poco prima delle 21.40, quando la donna era ormai rientrata nella sua abitazione a Casandrino. All’improvviso, la corrente elettrica è venuta a mancare.Affacciandosi allo spioncino della porta, la 49enne ha visto l’ex compagno all’esterno e, spaventata, ha immediatamente contattato la caserma dei carabinieri di Grumo Nevano. La segnalazione è stata trasmessa alla Centrale operativa di Caivano, che ha inviato una pattuglia della Radiomobile.I militari sono arrivati nel giro di una decina di minuti. Una volta raggiunto lo stabile, hanno trovato l’uomo sul balcone della cucina, dopo che si sarebbe arrampicato sull’impalcatura presente sul retro dell’edificio. Secondo quanto riferito, si era posizionato accanto alla grata della finestra e chiedeva insistentemente alla donna di aprire la porta.I carabinieri lo hanno bloccato e accompagnato in caserma. Durante gli accertamenti è stata verificata anche l’interruzione dell’energia elettrica, poi ripristinata agendo sul contatore collocato al piano inferiore. Gli investigatori ritengono che possa essere stato proprio il 53enne a togliere la corrente, ma la circostanza viene ricondotta alla ricostruzione degli accertamenti.Le denunce precedenti e il procedimento per Codice RossoDalle verifiche è emerso che il rapporto tra i due era già stato al centro di segnalazioni alle forze dell’ordine. La donna aveva denunciato l’ex compagno a luglio e nuovamente ad agosto. Sulla vicenda era già stato avviato un procedimento nell’ambito del Codice Rosso, il sistema di tutela previsto per le vittime di violenza domestica e di genere.Nonostante le precedenti denunce, secondo quanto riferito dagli investigatori, l’uomo avrebbe continuato a cercare la donna attraverso telefonate insistenti, appostamenti e comportamenti invasivi. Una condotta che, stando al racconto della vittima, le avrebbe provocato uno stato costante di ansia e paura per la propria sicurezza.A sostegno della ricostruzione, i carabinieri hanno acquisito le immagini della videosorveglianza del bar, che documenterebbero l’aggressione e il tentativo di sottrarre il cellulare. I militari hanno inoltre fotografato un livido presente sul braccio della donna.L’arresto nella notteAl termine dell’intervento, il 53enne è stato arrestato con l’accusa di atti persecutori e trasferito in caserma per le procedure previste.L’episodio di Casandrino riporta l’attenzione sui rischi che possono accompagnare le situazioni di persecuzione protratte nel tempo, soprattutto quando le minacce e gli appostamenti si ripetono nonostante precedenti segnalazioni alle autorità.Le accuse contestate all’uomo dovranno essere valutate nelle sedi giudiziarie competenti. Nel frattempo, la ricostruzione dei carabinieri si concentra sulle diverse fasi della serata: dalle minacce nel locale pubblico all’inseguimento in scooter, fino all’irruzione sul balcone e alla richiesta d’aiuto che ha fatto scattare l’intervento.