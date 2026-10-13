Va nel negozio della moglie e le rompe la testa

Le indagini svolte nell’immediatezza hanno consentito agli investigatori di raccogliere elementi a carico del presunto responsabile

Un episodio di violenza ai danni di una donna si è verificato a Salerno il 9 ottobre scorso. Secondo quanto ricostruito dalla Polizia, un uomo avrebbe aggredito la propria compagna all’interno del negozio di cui lei è titolare, colpendola alla testa con un oggetto.L’intervento degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura è scattato dopo una segnalazione arrivata al numero unico di emergenza 112.Giunti sul posto, i poliziotti hanno prestato alla donna le prime cure, prima del trasferimento in ospedale per gli accertamenti sanitari. I medici hanno stabilito una prognosi di 12 giorni.Le indagini e la denunciaDopo l’intervento sono partiti gli accertamenti per chiarire la dinamica dei fatti e ricostruire quanto accaduto all’interno dell’attività commerciale.Le indagini svolte nell’immediatezza hanno consentito agli investigatori di raccogliere elementi a carico del presunto responsabile e di delineare il quadro indiziario relativo all’aggressione.Al termine delle verifiche, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà per lesioni aggravate. La sua posizione resta al vaglio dell’autorità giudiziaria, nel rispetto della presunzione di innocenza.Attivato il Codice Rosso, scattano le misure di protezioneConsiderata la natura dell’episodio e il rapporto tra le persone coinvolte, nei confronti dell’uomo è stato attivato il protocollo del Codice Rosso, previsto per accelerare gli interventi nei casi di violenza domestica e di genere.Oltre alla denuncia, è stato disposto l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare, accompagnato dal divieto di avvicinarsi alla donna e ai luoghi da lei frequentati.Le misure adottate mirano a tutelare la persona offesa e a prevenire ulteriori episodi. La vicenda resta ora affidata agli sviluppi giudiziari, mentre l’intervento della Polizia ha permesso di avviare tempestivamente gli accertamenti e le procedure di protezione previste dalla normativa.