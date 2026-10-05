Un quintale di pesce sequestrato nei Paesi Vesuviani

La documentazione sulla provenienza rappresenta infatti uno degli elementi sottoposti a verifica nell'ambito dei controlli sulla commercializzazione dei prodotti ittici

Circa un quintale di prodotti ittici è finito sotto sequestro a Torre del Greco durante una serie di verifiche condotte dalla Guardia Costiera nei ristoranti della città. Al termine dei controlli, quattro attività commerciali sono state sanzionate per un importo complessivo di 8mila euro.Nel corso delle ispezioni, i militari della Capitaneria torrese hanno individuato diversi alimenti per i quali non era disponibile la documentazione necessaria a dimostrarne la corretta tracciabilità. Un requisito fondamentale per ricostruire l'origine dei prodotti e garantire che il pesce destinato alla tavola abbia seguito regolari procedure lungo la filiera.La documentazione sulla provenienza rappresenta infatti uno degli elementi sottoposti a verifica nell'ambito dei controlli sulla commercializzazione dei prodotti ittici. La sua assenza ha portato, nei casi accertati, all'adozione dei provvedimenti previsti dalla normativa e al sequestro della merce.L'operazione rientra nel piano di vigilanza portato avanti dalla Direzione marittima della Campania, che interessa l'intero percorso dei prodotti della pesca: dalle attività in mare fino alla distribuzione e alla vendita. I controlli mirano a individuare eventuali irregolarità nella movimentazione e nella commercializzazione del pescato.L'attività degli uomini della Guardia Costiera punta inoltre a contrastare le condotte illecite che possono compromettere la sicurezza degli alimenti e a proteggere le risorse marine, assicurando al tempo stesso ai consumatori informazioni corrette sulla provenienza di ciò che arriva sulle loro tavole.