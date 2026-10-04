Trovato in casa con esplosivi ed armi

La perquisizione ha portato alla scoperta di due bombe artigianali, ciascuna del peso di circa un chilo

Un arsenale insieme a sostanze stupefacenti è stato scoperto nell’abitazione di un 57enne di Acerra, arrestato dai carabinieri al termine di una perquisizione. L’operazione è stata eseguita dai militari del Gruppo di Castello di Cisterna, che hanno rinvenuto diverse pistole, munizioni, due ordigni artigianali e droga già suddivisa in dosi.Tra le armi sequestrate figurano due pistole calibro 38 Special, una delle quali con la matricola punzonata, una calibro 9x21 e una Beretta calibro 7.65 dotata di puntatore laser. Complessivamente, nei caricatori erano presenti 41 cartucce.Due ordigni da un chiloLa perquisizione ha portato alla scoperta anche di due bombe artigianali, ciascuna del peso di circa un chilo. Gli ordigni sono stati affidati agli artificieri del comando provinciale dei carabinieri di Napoli, che provvederanno a farli brillare in condizioni di sicurezza.Nell’abitazione sono stati inoltre trovati 35 grammi di crack e 113 grammi di hashish, sostanze già confezionate e suddivise in singole dosi.Le verifiche sulle pistoleDopo il ritrovamento, per il 57enne sono scattate le manette. L’uomo è stato trasferito in carcere a disposizione dell’autorità giudiziaria.Le armi saranno ora sottoposte ad accertamenti balistici e dattiloscopici. Gli investigatori dovranno verificare, in particolare, se le pistole possano essere state utilizzate in precedenza in episodi criminali o fatti di sangue.Le indagini proseguono anche per chiarire la provenienza dell’arsenale, degli esplosivi e della droga sequestrati nell’abitazione.