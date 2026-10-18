Tre schianti mortali in moto in due giorni

Gli investigatori stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso le fasi dell’incidente

Ancora sangue sulle strade di Roma. A poche ore dalla morte di Manolo Bracaglia, 41 anni, sbalzato dalla sua Kawasaki Ninja mentre percorreva via Falcognana, nella zona di Castel di Leva, altri due motociclisti hanno perso la vita in due distinti incidenti stradali. Le vittime sono Achille Scognamillo, originario di Cetara, in provincia di Salerno, e Michele Alagia, romano di 59 anni.Per entrambi i soccorsi si sono rivelati inutili. Scognamillo è morto dopo uno schianto avvenuto all’alba all’Eur, mentre Alagia è deceduto in ospedale in seguito alle gravi ferite riportate in un incidente avvenuto giovedì alla Romanina.Due tragedie sulle quali sono in corso gli accertamenti della Polizia Locale di Roma Capitale, impegnata a ricostruire la dinamica degli impatti e a chiarire eventuali responsabilità.Eur, Scognamillo perde il controllo della Honda: grave la passeggeraL’allarme è scattato intorno alle quattro del mattino in piazzale Guglielmo Marconi, all’Eur. Secondo la prima ricostruzione degli agenti del gruppo Tintoretto, Achille Scognamillo si trovava alla guida di una Honda Hornet quando, all’altezza del civico 30, avrebbe perso il controllo della moto.L’impatto ha sbalzato dalla sella sia il motociclista sia la passeggera, una donna romana di 34 anni. A chiedere l’intervento dei soccorsi sono stati alcuni automobilisti che si trovavano nella zona.I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimare il 41enne, originario di Cetara e da diversi anni residente nella Capitale, ma ogni tentativo si è rivelato vano. Scognamillo avrebbe compiuto 42 anni il prossimo 26 ottobre.La donna che viaggiava con lui è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Eugenio. Secondo le informazioni disponibili, resta ricoverata nel reparto di terapia intensiva.Al vaglio le telecamere e le condizioni della motoGli agenti del gruppo Tintoretto stanno lavorando per ricostruire con precisione le circostanze dell’incidente. Dai primi accertamenti non risulterebbero altri veicoli coinvolti nello schianto.Gli investigatori stanno esaminando le immagini dei sistemi di videosorveglianza, che potrebbero aver ripreso le fasi dell’incidente e fornire elementi utili a chiarire quanto accaduto.La Honda Hornet è stata sequestrata e sarà sottoposta a una perizia tecnica. Tra gli aspetti da verificare c’è anche la velocità alla quale procedeva il motociclista prima di perdere il controllo del mezzo.Saranno gli esiti degli accertamenti a consentire di definire la dinamica, senza escludere eventuali elementi che possano emergere dall’analisi dei filmati e dalle verifiche tecniche.Romanina, Michele Alagia travolto da una Fiat PandaUn’altra tragedia si è consumata nella zona della Romanina. Michele Alagia, 59 anni, era rimasto coinvolto in un incidente avvenuto nella tarda mattinata di giovedì all’incrocio tra via Leopoldo Micucci e via del Ponte delle Sette Chiese.Secondo quanto ricostruito dagli agenti del gruppo Tuscolano, l’uomo viaggiava in sella alla propria Yamaha quando si è scontrato con una Fiat Panda condotta da una donna romana di 73 anni.La conducente si è fermata per prestare i primi soccorsi. Il personale sanitario intervenuto sul posto ha stabilizzato il motociclista e lo ha trasportato in codice rosso al Policlinico Tor Vergata. Nonostante le cure ricevute, Alagia è morto in ospedale.Anche in questo caso la Polizia Locale sta lavorando per ricostruire la sequenza dell’incidente. Tra le ipotesi al vaglio c’è il mancato rispetto della precedenza da parte di uno dei due veicoli, circostanza che dovrà essere verificata dagli accertamenti.Le moto e l’automobile sono state sequestrate per consentire le verifiche tecniche necessarie a chiarire le cause dello scontro.Incidenti e vittime, il bilancio della sicurezza stradale a RomaLe due morti si aggiungono a un bilancio già pesante per la sicurezza stradale nella Capitale e nella sua provincia. Secondo i dati riportati, dall’inizio dell’anno i decessi legati agli incidenti stradali sono saliti a 73, mentre gli incidenti complessivi hanno raggiunto quota 18.338, contro i 16.772 registrati nello stesso periodo del 2025. In aumento anche i feriti gravi, passati da 74 a 90.A destare preoccupazione sono anche i dati Aci-Istat relativi al 2025, presentati il 15 ottobre. Nella provincia di Roma hanno perso la vita 14 ciclisti, rispetto ai tre del 2024. Per i pedoni si contano invece 48 vittime, un dato in diminuzione del 26,2% rispetto all’anno precedente, ma comunque superiore a quello registrato in altre grandi province italiane.Roma figura inoltre tra i territori con il maggior numero di vittime in incidenti che coinvolgono monopattini: tre, lo stesso numero di Torino.Le morti di Scognamillo e Alagia riportano così l’attenzione sui rischi che interessano chi si muove sulle due ruote. Intanto, le indagini proseguono per ricostruire i due incidenti e accertare le circostanze che hanno portato alla morte dei motociclisti.