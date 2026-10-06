Travolto da armadietto, bimbo dimesso dopo due mesi dal Santobono

Nel nosocomio pediatrico napoletano il piccolo ha trascorso le settimane successive, fino alle dimissioni e al ritorno nella sua abitazione avvenuto nelle ultime ore

Dopo settimane trascorse in ospedale, è finalmente rientrato a casa il bambino di 8 anni di Campobasso rimasto gravemente ferito lo scorso 12 agosto in un centro sportivo del capoluogo molisano. Una dimissione attesa a lungo dalla famiglia, arrivata dopo un ricovero durato quasi due mesi.A dare la notizia è stata la madre, che ha affidato ai social la gioia per il ritorno del figlio. Un momento che chiude una lunga fase segnata dalla paura e dall’incertezza, iniziata quel giorno di agosto quando il piccolo era stato travolto da un armadietto all’interno della struttura sportiva.Le condizioni erano apparse subito molto serie. Dopo i primi soccorsi, il bambino era stato portato all’ospedale Cardarelli di Campobasso, dove i medici avevano riscontrato uno schiacciamento bilaterale del cranio.Vista la gravità del quadro clinico, era stato successivamente disposto il trasferimento al Santobono di Napoli. Nel nosocomio pediatrico napoletano il piccolo ha trascorso le settimane successive, fino alle dimissioni e al ritorno nella sua abitazione avvenuto nelle ultime ore.Per la famiglia è così arrivato il momento più atteso, quello di poter riabbracciare il bambino nella propria casa dopo una lunga permanenza in ospedale.La madre ha voluto condividere pubblicamente la propria emozione con un messaggio dedicato al figlio: «Oggi solo lacrime di vita. La paura ci ha messo alla prova, la tua forza e il tuo coraggio ci hanno salvati».Parole che raccontano il sollievo per una vicenda iniziata con un grave incidente e arrivata ora a un passaggio importante: il ritorno del bambino alla vita quotidiana, dopo quasi due mesi di cure e assistenza ospedaliera.