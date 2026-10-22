I FALSI Traffico di opere d'arte, sequestri anche a Scafati e nel Vesuviano

In Campania, le perquisizioni hanno riguardato Napoli, Sant’Antonio Abate, San Giorgio a Cremano, Scafati, Pozzuoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Afragola, Quarto, Pagani ed Ercolano

Un presunto traffico di opere d’arte contraffatte, con ramificazioni in Italia e all’estero, è al centro di un’inchiesta coordinata dalla Procura di Torre Annunziata. I carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno eseguito perquisizioni in oltre venti città italiane, sequestrando 24 dipinti e individuando 84 vendite online, nove delle quali avrebbero riguardato opere acquistate da compratori stranieri. Dieci le persone indagate, mentre i dipinti oggetto dei 25 capi di imputazione sarebbero circa 69.Perquisizioni in tutta Italia, coinvolte decine di attività e abitazioniL’operazione è stata condotta dal gruppo di Roma del Comando Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale, con il supporto di diversi nuclei territoriali dell’Arma. Le attività hanno interessato 41 persone e altrettanti esercizi commerciali e abitazioni, distribuiti tra Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Lombardia.In Campania, le perquisizioni hanno riguardato Napoli, Sant’Antonio Abate, San Giorgio a Cremano, Scafati, Pozzuoli, Torre del Greco, Castellammare di Stabia, Afragola, Quarto, Pagani ed Ercolano. In Calabria sono stati interessati Corigliano Rossano e Reggio Calabria, mentre in Puglia le operazioni si sono estese, tra le altre località, a Bari, Lecce, Altamura, Andria, Conversano e Rutigliano.Gli accertamenti hanno coinvolto anche città siciliane come Palermo, Messina e Acireale, oltre a Sesto San Giovanni, in Lombardia.Il decreto di perquisizione e sequestro è stato emesso dalla Procura di Torre Annunziata, coordinata dal procuratore Nunzio Fragliasso, nell’ambito di un’indagine sviluppata dal Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Cosenza.Dipinti falsamente attribuiti ai pittori dell’Ottocento napoletanoAl centro dell’inchiesta ci sarebbero dipinti contraffatti presentati come opere autentiche di artisti dell’Ottocento napoletano, tra cui Vincenzo Irolli.Secondo l’ipotesi investigativa, i quadri sarebbero stati immessi sul mercato attraverso una rete di soggetti con competenze nel settore artistico e commerciale, utilizzando sia i canali tradizionali dell’antiquariato sia una nota piattaforma di vendita online.Complessivamente, gli investigatori hanno individuato circa 69 dipinti riconducibili ai 25 capi di imputazione contestati. Nel corso delle operazioni sono state sequestrate 24 opere, mentre l’analisi delle transazioni ha permesso di ricostruire 84 vendite online.Nove opere sarebbero state vendute a compratori all’estero, in Austria, Portogallo, Spagna, Francia, Gran Bretagna, Belgio e Irlanda. Un elemento che, secondo gli inquirenti, evidenzierebbe la dimensione internazionale del presunto commercio illecito.L’ipotesi di un’organizzazione con base tra Napoli e SalernoLa Procura ipotizza l’esistenza di un sodalizio criminale dedito alla produzione o alla commercializzazione di opere contraffatte, con una base operativa nelle province di Napoli e Salerno e collegamenti anche con Reggio Calabria e altre aree del Mezzogiorno.Stando alla ricostruzione investigativa, l’attività sarebbe stata organizzata attraverso una ripartizione dei compiti tra i diversi partecipanti. Il presunto promotore, descritto come una persona esperta del mondo dell’arte, si sarebbe avvalso del supporto logistico della moglie per la presentazione delle opere sul web e delle consulenze tecniche di un amico.I dipinti sarebbero stati quindi proposti agli acquirenti attraverso canali differenti, raggiungendo anche mercati stranieri grazie alla piattaforma telematica.Le perquisizioni hanno interessato, oltre alle persone già indagate, anche antiquari, commercianti di antichità e restauratori. Gli accertamenti mirano a chiarire il ruolo dei diversi soggetti e a verificare la provenienza delle opere, le modalità di vendita e le eventuali responsabilità individuali.Dieci indagati, le accuse al vaglio della magistraturaLe dieci persone coinvolte nell’inchiesta sono indagate, a vario titolo, per associazione per delinquere, contraffazione di opere d’arte, ricettazione di beni culturali ed esportazione illecita di beni culturali.L’attività investigativa punta ora a ricostruire l’intera filiera del presunto traffico, dalla disponibilità dei dipinti alla loro autenticazione o presentazione commerciale, fino alle vendite e alle eventuali esportazioni.Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. Le ipotesi contestate dovranno essere verificate nel corso del procedimento giudiziario e, per tutte le persone coinvolte, vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.