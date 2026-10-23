TRASPORTI Torna il carburante, Eav riavvia il servizio bus

Le previsioni per il fine settimana sono complessivamente positive

Si avvia verso il ritorno alla normalità il servizio automobilistico EAV in Campania, dopo le difficoltà legate all'approvvigionamento di carburante. L'azienda comunica che nella giornata di oggi sono ripresi i rifornimenti di gasolio presso i depositi della Direzione trasporto automobilistico (DTA). La progressiva ripresa delle forniture consentirà di ripristinare gradualmente i collegamenti sull'intera rete aziendale.La situazione nei diversi baciniNella giornata odierna il servizio è stato regolare nei bacini di Comiziano, Torre Annunziata e Procida, oltre che su tutti i servizi automobilistici sostitutivi.Sono rimaste invece in vigore alcune riduzioni nei bacini di Agnano, Galileo Ferraris e Ischia, secondo quanto già comunicato agli utenti.Situazione ancora più delicata a Sorrento, dove il servizio automobilistico è temporaneamente sospeso in attesa del rifornimento di carburante previsto nel pomeriggio. L'azienda precisa, tuttavia, che le corse notturne sono regolarmente garantite.Weekend regolare, restano limitazioni a IschiaLe previsioni per il fine settimana sono complessivamente positive. Secondo quanto annunciato da EAV, sabato e domenica il servizio sarà regolare in tutti i bacini aziendali, con l'unica eccezione dell'isola di Ischia, dove continueranno ad applicarsi le limitazioni già rese note.Per gli utenti dell'isola, il ripristino sarà graduale. Da lunedì è prevista la ripresa delle linee 175 e 176, mentre le linee 178 e 186 saranno riattivate progressivamente.Da martedì il ritorno alla normalitàL'obiettivo indicato dall'azienda è il ripristino completo del servizio automobilistico a partire da martedì, quando è previsto il ritorno alla normalità in tutti i bacini EAV, compresa l'intera rete di Ischia.La ripresa delle forniture di gasolio rappresenta quindi un passaggio decisivo per superare le criticità degli ultimi giorni e riportare progressivamente alla piena operatività i collegamenti su gomma.EAV invita gli utenti a fare riferimento agli aggiornamenti ufficiali dell'azienda per conoscere eventuali variazioni del servizio e verificare la situazione delle singole linee.