Tombino aperto e coperto con un bidone della spazzatura: «Un pericolo»

L'aspetto che più preoccupa il cittadino è la possibilità che una criticità stradale possa incidere sul transito dei mezzi di emergenza

Un tombino in mezzo alla strada e la preoccupazione per le possibili conseguenze sulla circolazione, soprattutto quando a dover transitare sono i mezzi di soccorso. È quanto segnala un cittadino in merito alla situazione di via Leonardo Bianchi, a Napoli, richiamando l’attenzione su un problema che, a suo avviso, meriterebbe un intervento.«Una cosa del genere è allucinante in generale, ma ancora di più su una strada dove le ambulanze devono avere strada libera in caso di emergenza», osserva il cittadino, sottolineando come la questione non riguardi soltanto il normale transito delle automobili, ma anche la necessità di non ostacolare i soccorsi.Il tombino si trova al centro della stradaUn dettaglio importante, spiega l’autore della segnalazione, potrebbe non essere immediatamente visibile nell’immagine: il tombino si troverebbe proprio in mezzo alla carreggiata.Una posizione che suscita interrogativi sulle condizioni della strada e sulla sicurezza di chi la percorre. La segnalazione punta l’attenzione sulla necessità di verificare la situazione e valutare se siano necessari interventi per evitare disagi o potenziali rischi per gli automobilisti.Al momento, sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile stabilire l'entità del problema né se siano già previsti lavori o interventi da parte degli enti competenti.La preoccupazione per il passaggio delle ambulanzeL'aspetto che più preoccupa il cittadino è la possibilità che una criticità stradale possa incidere sul transito dei mezzi di emergenza. In caso di interventi urgenti, infatti, la possibilità di raggiungere rapidamente una destinazione può essere determinante.Da qui l'appello a non sottovalutare la situazione di via Leonardo Bianchi e a prestare attenzione alle condizioni della carreggiata, affinché eventuali problemi vengano verificati e risolti.La segnalazione si conclude con un ringraziamento rivolto a chi dà spazio alle problematiche del territorio, nella speranza che portare la questione all'attenzione pubblica possa contribuire a richiamare l'interesse di chi è chiamato a occuparsene.