CALCIO VIOLENTO Tifoso colpito alla testa durante Puteolana-Portici, è in codice rosso

Al momento, le informazioni disponibili non consentono di precisare ulteriormente le sue condizioni

Violenza al termine della gara del girone A del campionato di Eccellenza tra Puteolana e Portici, disputata allo stadio Domenico Conte di Arco Felice. Un tifoso 34enne della squadra ospite sarebbe stato aggredito da un gruppo di sostenitori locali e colpito alla testa, forse con una spranga. Il giovane è stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Pozzuoli. Sull’accaduto sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica e individuare i responsabili.L’aggressione dopo la partitaLa gara si era conclusa con la vittoria del Portici per 2-0. Al termine dell’incontro, secondo le prime informazioni, si sarebbero verificati gli scontri tra alcuni tifosi delle due squadre, culminati nell’aggressione ai danni del sostenitore ospite.Il 34enne ha riportato un trauma alla testa ed è stato soccorso dal personale sanitario, che ha disposto il trasferimento in codice rosso all’ospedale di Pozzuoli. Al momento, le informazioni disponibili non consentono di precisare ulteriormente le sue condizioni.La ricostruzione dell’accaduto è affidata agli accertamenti delle forze dell’ordine. Un contributo importante potrebbe arrivare dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, le cui immagini potranno aiutare a chiarire le fasi dell’aggressione e a identificare le persone coinvolte.La condanna del prefetto di NapoliSui gravi episodi è intervenuto il prefetto di Napoli, Michele di Bari, che ha espresso la più ferma condanna per quanto accaduto in occasione dell’incontro Puteolana-Portici.Il rappresentante del Governo nell’area metropolitana ha manifestato «sentimenti di profonda vicinanza e solidarietà al giovane coinvolto e alla sua famiglia, ai quali rivolge un pensiero di sostegno in questo momento di apprensione».Di Bari ha inoltre ribadito l’incompatibilità della violenza con i valori dello sport e con i principi di legalità e convivenza civile.«Ogni forma di violenza è del tutto incompatibile con i valori dello sport e con i principi di legalità e civile convivenza», ha sottolineato il prefetto, ricordando che la passione sportiva dovrebbe essere un’occasione di aggregazione, rispetto reciproco e condivisione, nel pieno riconoscimento delle regole e della dignità della persona.«La violenza non può trovare giustificazione»Nel suo intervento, il prefetto ha evidenziato che comportamenti violenti e condotte capaci di compromettere l’ordine e la sicurezza pubblica non possono essere giustificati né ricondotti ai valori autentici dello sport, che dovrebbe invece rappresentare uno strumento di coesione sociale e di crescita della comunità.In conclusione, Michele di Bari ha rivolto un ringraziamento alle forze di polizia e al personale sanitario intervenuti nella gestione dell’emergenza.Intanto, l’attenzione resta concentrata sulle indagini e sull’analisi delle immagini di videosorveglianza, elementi che potrebbero risultare decisivi per chiarire quanto accaduto al termine della partita e accertare eventuali responsabilità.