Terzigno, il Vesuvio ospita la settimana della Protwzione Civile

La prima giornata ha coinvolto gli studenti in escursioni divulgative e visite al campo base

È il Parco Nazionale del Vesuvio a ospitare l’avvio della Settimana della Protezione Civile in Campania, con un’iniziativa che punta a sensibilizzare cittadini e nuove generazioni sulla prevenzione degli incendi boschivi e sulla tutela dell’ambiente. La giornata inaugurale si è svolta nella pineta di Terzigno, in un’area che porta ancora i segni dei roghi del 2025.Il programma si è aperto con «Sulle orme della Fenice: dalle fiamme del 2025 alla rinascita del bosco», un percorso pensato per approfondire la conoscenza del territorio e comprendere quanto siano importanti la prevenzione e la consapevolezza dei rischi.All’appuntamento ha partecipato l’assessora regionale alla Protezione Civile, Fiorella Zabatta, che ha sottolineato il valore educativo della scelta del Vesuvio come punto di partenza della manifestazione.Scuole e giovani al centro delle attivitàLa prima giornata ha coinvolto gli studenti in escursioni divulgative e visite al campo base della Protezione Civile, per mostrare da vicino le attività messe in campo per prevenire e contrastare gli incendi boschivi.«Abbiamo scelto di partire dai territori e dai più giovani perché la cultura della Protezione Civile si costruisce prima delle emergenze, attraverso la conoscenza e la consapevolezza», ha dichiarato Zabatta.L’assessora ha definito la pineta di Terzigno un luogo simbolico, segnato dagli incendi dello scorso anno e oggi occasione per promuovere educazione ambientale e informazione sui pericoli legati ai roghi. Attraversare le zone colpite, osservare le conseguenze del fuoco e conoscere il lavoro necessario per proteggere il patrimonio naturale, ha evidenziato, aiuta a comprendere che sicurezza e tutela dell’ambiente sono responsabilità condivise.Il messaggio al centro dell’iniziativa è chiaro: prevenire significa riconoscere i pericoli e adottare comportamenti responsabili prima che si verifichi un’emergenza.Escursioni gratuite aperte ai cittadiniIl progetto «Sulle orme della Fenice» proseguirà con appuntamenti dedicati anche alla cittadinanza, attraverso escursioni naturalistiche e divulgative gratuite lungo i sentieri del Parco Nazionale del Vesuvio.Le iniziative sono previste per domenica prossima e domenica 18 ottobre, con partecipazione su prenotazione. La giornata inizialmente programmata per domani è stata rinviata al 18 ottobre a causa delle condizioni meteorologiche avverse, così da consentire una partecipazione più ampia e lo svolgimento delle attività in condizioni adeguate.L’obiettivo è trasformare la memoria degli incendi in un’occasione concreta di conoscenza e impegno per la salvaguardia dei boschi vesuviani.