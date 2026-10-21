"Tenetevi i rifiuti in casa", il blocco dei tir ferma anche la raccolta

Le criticità stanno interessando i Paesi Vesuviani, il Nolano e altre zone del territorio regionale

La protesta degli autotrasportatori continua a produrre effetti anche lontano dalle strade e dai caselli interessati dai disagi alla circolazione. Tra le conseguenze indirette della mobilitazione si registra infatti una crescente difficoltà nella raccolta dei rifiuti, con diversi Comuni della Campania costretti a invitare i residenti a sospendere temporaneamente il conferimento della raccolta differenziata.Le criticità stanno interessando i Paesi Vesuviani, il Nolano e altre zone del territorio regionale. Il servizio, in diverse località, non può essere assicurato regolarmente e le amministrazioni o i gestori invitano quindi i cittadini a non lasciare fuori casa i sacchetti previsti dal calendario di raccolta della giornata.Da Poggiomarino ai Comuni del circondarioTra i primi territori a segnalare il disservizio nell'area c'è stata ieri Poggiomarino. Nelle ore successive, il problema si è esteso anche ad altre città del circondario, dove la raccolta rischia di subire rallentamenti o sospensioni.La situazione è legata alle ripercussioni della protesta degli autotrasportatori sulla movimentazione e sul trasporto dei materiali. Le difficoltà lungo la filiera possono infatti ripercuotersi anche sui servizi ambientali, rendendo complicata la gestione ordinaria dei rifiuti.Il quadro resta in evoluzione e non riguarda soltanto un singolo Comune: le segnalazioni provenienti da più aree della Campania delineano un disagio che potrebbe coinvolgere ulteriori territori, a seconda della durata della mobilitazione e dell'andamento dei collegamenti.L'invito ai cittadini: conservare i rifiuti in casaNell'immediato, la principale indicazione per i residenti è quella di non conferire i rifiuti differenziati previsti per la giornata quando il servizio non è garantito. I sacchetti dovranno essere conservati temporaneamente nelle abitazioni, in attesa che la raccolta possa riprendere regolarmente.Una soluzione che può creare disagi soprattutto alle famiglie e a chi vive in abitazioni con spazi limitati, ma che viene indicata per evitare l'accumulo di sacchetti sui marciapiedi e nelle strade.Il rischio, tuttavia, è che non tutti rispettino le indicazioni. Nonostante gli inviti a trattenere i rifiuti, c'è la possibilità che alcuni cittadini decidano comunque di abbandonare i sacchetti all'esterno, aggravando le difficoltà nella pulizia delle strade e creando nuovi accumuli nei punti di raccolta.Strade più sporche se il blocco dovesse proseguireL'eventuale protrarsi dei disservizi potrebbe avere conseguenze visibili sul decoro urbano. Se i conferimenti non vengono sospesi da tutti e il servizio non riesce a intervenire con regolarità, i sacchetti lasciati fuori dalle abitazioni rischiano di restare a terra più a lungo, con possibili problemi di pulizia e gestione degli spazi pubblici.Per il momento, dunque, la raccomandazione è di attenersi alle indicazioni diffuse localmente e di attendere aggiornamenti sulla ripresa del servizio. La situazione dipenderà dall'evoluzione della protesta degli autotrasportatori e dalla possibilità di ripristinare le normali condizioni operative della raccolta.Quella dei rifiuti è una delle ricadute meno immediate della mobilitazione, ma rischia di trasformarsi rapidamente in un problema quotidiano per numerose comunità campane, chiamate a fare i conti con un servizio essenziale che, almeno temporaneamente, non può essere garantito ovunque con regolarità.