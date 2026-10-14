Stop alla musica: ordinanza dall'una alle tre

La nuova ordinanza stabilisce un calendario preciso per gli esercizi interessati

Napoli si prepara a un nuovo mese di regole per la movida. Il sindaco Gaetano Manfredi ha firmato un’ordinanza che disciplina gli orari di chiusura dei locali e limita la vendita di bevande da asporto nelle zone della città maggiormente interessate dalla frequentazione notturna.Il provvedimento entrerà in vigore venerdì 16 ottobre e resterà valido fino a lunedì 16 novembre 2026. La nuova disciplina prevede orari differenziati a seconda del giorno della settimana, con una chiusura posticipata nel fine settimana: fino alle 2 di notte il venerdì e alle 3 il sabato. Negli altri giorni, invece, gli esercizi dovranno chiudere entro l’una.Le disposizioni riguarderanno cinque Municipalità, dalla zona dei Baretti di Chiaia al Vomero, passando per il Centro storico, alcune strade della Municipalità III e l’area occidentale tra Bagnoli e Fuorigrotta.Tutti gli orari di chiusura: cosa cambia durante la settimanaLa nuova ordinanza stabilisce un calendario preciso per gli esercizi interessati. L’obiettivo è regolamentare le attività nelle ore notturne, tenendo conto sia della frequentazione dei locali sia delle esigenze di tranquillità dei residenti.Ecco gli orari previsti:Da domenica a giovedì: chiusura entro l’una di notte.Venerdì: chiusura entro le 2 del mattino.Sabato: chiusura entro le 3 del mattino.Le operazioni di riordino e pulizia dovranno essere completate entro l’orario di chiusura stabilito. Non sarà quindi possibile prolungare le attività oltre il limite previsto facendo leva sulle successive operazioni di sistemazione dei locali.Le regole si applicheranno alle diverse tipologie di attività comprese nell’ordinanza: pubblici esercizi di somministrazione, negozi di vicinato, attività artigianali che preparano alimenti o bevande da asporto e distributori automatici situati nelle aree individuate.Bevande da asporto vietate dalla mezzanotte alle 6Accanto agli orari di chiusura, il provvedimento introduce una limitazione specifica per la vendita e la somministrazione di bevande da asporto.Il divieto sarà attivo ogni giorno dalle 24 alle 6 del mattino successivo e riguarderà le bevande alcoliche destinate al consumo al di fuori dei locali, comprese quelle non consumate ai tavolini e richieste per essere portate via, secondo quanto previsto dall’ordinanza.La misura punta a intervenire sulla vendita notturna di bevande nelle aree della movida, affiancando il limite agli orari di apertura. Le due disposizioni avranno dunque ambiti temporali differenti: la restrizione sull’asporto scatterà a mezzanotte, mentre la chiusura degli esercizi varierà in base al giorno della settimana.Le cinque Municipalità interessateIl perimetro del provvedimento è più ampio rispetto a quello di precedenti ordinanze, che avevano riguardato singole aree cittadine. La nuova disciplina comprende zone di cinque Municipalità, con strade e piazze specificamente individuate.Municipalità I – ChiaiaLe restrizioni interesseranno il Quadrilatero dei Baretti, via Santa Caterina a Chiaia, via Filangieri, piazza San Luigi e via Francesco Petrarca.Municipalità II – Centro storico e Quartieri SpagnoliNell’area rientrano i Quartieri Spagnoli, il Centro storico antico, via Bellini, via Carlo Doria e via Micco Spadaro.Municipalità III – Viale dei Pini e viale dei TigliLe misure si applicheranno anche a viale dei Pini e viale dei Tigli.Municipalità V – VomeroIl provvedimento comprende l’area del Vomero, piazza Luigi Vanvitelli, via Alessandro Scarlatti, il tratto di via E. Alvino tra Scarlatti e Solimena, il tratto di via G. Merliani tra Cimarosa e Solimena, via Luca Giordano e via Aniello Falcone.Municipalità X – Bagnoli e FuorigrottaNell’area occidentale saranno interessate le zone di Bagnoli e Fuorigrotta, con particolare riferimento a via G.B. Marino, via Lepanto e via Cariteo.La delimitazione delle aree consente di applicare le nuove regole ai contesti individuati dall’amministrazione, senza estenderle indistintamente a tutti i quartieri della città.Le sanzioni per chi non rispetta l’ordinanzaPer le violazioni è prevista una sanzione amministrativa compresa tra 25 e 500 euro. In caso di reiterazione delle inosservanze, l’amministrazione potrà disporre la sospensione dell’attività per un periodo da uno a 30 giorni.Nei casi più gravi potrà essere presa in considerazione anche la revoca del titolo autorizzatorio, secondo quanto previsto dal provvedimento.Sono previste inoltre verifiche periodiche sull’applicazione delle misure e sui loro effetti, con la possibilità per il Comune di modificare o rinnovare le disposizioni al termine della fase di sperimentazione.Il confronto con residenti ed esercentiL’ordinanza, adottata sulla base del Testo unico degli enti locali e in attuazione degli indirizzi contenuti nella delibera del Consiglio comunale numero 92 del 6 luglio 2026, arriva dopo un percorso di consultazione che ha coinvolto residenti, gestori e associazioni di categoria.Alla definizione delle misure hanno contribuito anche le rilevazioni e le relazioni di servizio delle Unità operative della Polizia Locale.Il nuovo assetto tiene conto delle indicazioni del Consiglio comunale sugli orari, dopo le contestazioni sollevate da alcuni esercenti nei confronti della precedente disciplina, giudicata troppo restrittiva rispetto agli indirizzi dell’assemblea cittadina.La linea indicata dall’amministrazione è quella di trovare un equilibrio tra il diritto delle attività economiche a operare e le esigenze di salute, tranquillità e riposo di chi vive nelle zone interessate.Un mese di prova, compresa la notte di HalloweenLa durata limitata del provvedimento consentirà al Comune di valutarne gli effetti prima di decidere se confermare o modificare le regole. Nel periodo di applicazione rientrerà anche Halloween, con la serata del 31 ottobre e le iniziative organizzate per l’occasione.Per i gestori sarà quindi importante adeguare l’organizzazione delle attività agli orari previsti, mentre i controlli dovranno verificare il rispetto delle disposizioni nelle diverse aree coinvolte.Il periodo compreso tra il 16 ottobre e il 16 novembre rappresenterà così una fase di osservazione per misurare l’impatto delle nuove limitazioni sulla vita notturna, sulla gestione degli spazi pubblici e sulla convivenza tra attività commerciali e residenti.