Spari in strada, colpito per errore sta per perdere un occhio

L’uomo è stato assistito all’ospedale Cardarelli, dove sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli

Un uomo di 59 anni, di origine peruviana e incensurato, è rimasto ferito all’occhio sinistro mentre si trovava a piedi in via Arnaldi, nel quartiere Pianura, a Napoli. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato avvicinato da due uomini a bordo di uno scooter e, poco dopo, avrebbe avvertito un dolore alla testa.Uno dei due avrebbe esploso un colpo che lo ha raggiunto all’occhio sinistro. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella dell’utilizzo di un’arma ad aria compressa, ma la dinamica dell’accaduto è ancora da chiarire.Forse un’altra persona il bersaglioGli investigatori non escludono che il 59enne possa essere stato colpito per errore e che il vero obiettivo dell’azione fosse un’altra persona. Anche questa circostanza dovrà essere verificata nel corso degli accertamenti.L’uomo è stato assistito all’ospedale Cardarelli, dove sono intervenuti gli agenti dell’Ufficio prevenzione generale della Questura di Napoli.Indagano polizia e Squadra MobileSull’episodio sono in corso le indagini dell’Ufficio prevenzione generale, della Squadra Mobile e del commissariato di Pianura. Gli accertamenti puntano a ricostruire con precisione quanto accaduto in via Arnaldi e a identificare le due persone che viaggiavano sullo scooter.