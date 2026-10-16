Spari contro l'asilo nido privato

Gli accertamenti dovranno contribuire a chiarire la dinamica dei fatti e stabilire con precisione le modalità dell’azione

Colpi d’arma da fuoco contro un asilo privato ad Acerra. L’episodio sarebbe avvenuto durante la notte in via Stendardo, dove ignoti avrebbero esploso alcuni proiettili contro l’istituto.La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Acerra, che hanno effettuato i primi accertamenti, dai quali sarebbe emerso che la struttura è stata raggiunta da diversi colpi d’arma da fuoco.Il sopralluogo e gli accertamentiSul posto sono intervenuti anche i militari del Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, impegnati nel sopralluogo tecnico per verificare quanto accaduto e raccogliere eventuali elementi utili alla ricostruzione dell’episodio.Gli accertamenti dovranno contribuire a chiarire la dinamica dei fatti, stabilire con precisione le modalità dell’azione e individuare eventuali tracce lasciate da chi ha sparato.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli sull’accaduto. Restano da chiarire anche le ragioni del gesto e l’eventuale presenza di un obiettivo specifico.Indagini in corsoLe indagini sono affidate ai Carabinieri, che stanno lavorando per ricostruire la vicenda e risalire ai responsabili. Saranno gli esiti del sopralluogo e gli ulteriori elementi raccolti durante le verifiche a fornire indicazioni più precise sull’episodio.L’accaduto ha coinvolto una struttura destinata all’accoglienza dei bambini, ma al momento non sono disponibili informazioni su eventuali persone presenti nell’asilo durante la notte né su possibili conseguenze ulteriori rispetto ai colpi esplosi contro l’edificio.Gli investigatori proseguono gli accertamenti per fare piena luce su quanto avvenuto in via Stendardo.