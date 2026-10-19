Spari contro la chiesa a Somma Vesuviana

Secondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, a esplodere i colpi sarebbero stati due giovani arrivati sul posto a bordo di uno scooter

Momenti di apprensione nella tarda serata di ieri a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, dove sono stati segnalati colpi d’arma da fuoco davanti alla chiesa di Santa Maria del Pozzo.La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri della Stazione locale, che hanno raggiunto la zona per effettuare i primi accertamenti e raccogliere gli elementi utili a ricostruire quanto accaduto.Due giovani in scooter avrebbero sparato in ariaSecondo una prima ricostruzione, ancora da verificare, a esplodere i colpi sarebbero stati due giovani arrivati sul posto a bordo di uno scooter. I due avrebbero sparato alcuni colpi in aria prima di allontanarsi.Sull’asfalto sono stati rinvenuti due bossoli a salve. Un elemento che sarà valutato nell’ambito delle verifiche per chiarire la natura dell’episodio e confermare la dinamica riferita.Indagini in corso per identificare i responsabiliI carabinieri stanno lavorando per ricostruire con precisione la sequenza dei fatti e individuare le persone coinvolte. Al momento, la dinamica resta al vaglio degli investigatori e non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle ragioni del gesto.Gli accertamenti proseguono per verificare ogni elemento disponibile e fare luce sull’episodio avvenuto davanti alla chiesa di Santa Maria del Pozzo.