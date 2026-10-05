Spara un razzo e brucia decine di ettari di verde

La vicenda è ora al centro degli approfondimenti dei carabinieri Forestali e dei militari della stazione locale

È arrivata direttamente da chi era presente quella sera una possibile spiegazione sull’origine del devastante incendio che ha interessato la collina alle spalle dei Maronti. Un uomo si è infatti recato di propria iniziativa alla Stazione dei carabinieri di Barano e avrebbe riferito ai militari di aver fatto partire il razzo di segnalazione che, secondo gli accertamenti, avrebbe dato origine alle fiamme.Per lui è scattata una denuncia per incendio boschivo. La vicenda è ora al centro degli approfondimenti dei carabinieri Forestali e dei militari della stazione locale, impegnati a ricostruire con precisione ogni passaggio della serata.La traiettoria anomala verso la costaL’episodio sarebbe avvenuto durante i festeggiamenti dedicati a San Michele. L’uomo si trovava su una piccola imbarcazione nelle acque antistanti Sant’Angelo e stava assistendo alla processione sul mare, accompagnata da numerosi fuochi pirotecnici.A un certo punto avrebbe utilizzato un razzo di segnalazione. Il dispositivo, però, non avrebbe seguito la normale traiettoria verso l’alto: sarebbe stato proiettato in direzione della terraferma, arrivando fino alla vegetazione asciutta presente sulla collina.Da lì sarebbe partito l’incendio che in poco tempo ha cominciato a risalire il versante, estendendosi su un’area sempre più ampia.La scia luminosa vista dai testimoniLa pista del razzo era già emersa nelle prime ore delle indagini. Alcuni testimoni, tra cui persone che lavorano nelle strutture ricettive della zona dei Maronti, avevano raccontato agli investigatori di aver visto una luce provenire da un’imbarcazione al largo poco prima che comparissero i primi bagliori sulla collina.Gli accertamenti avrebbero poi circoscritto la zona dalla quale sarebbe partito il fuoco, individuandola nei pressi dell’Azienda Agricola Biologica Peppino, oltre la fascia occupata dai parcheggi.La vegetazione secca avrebbe favorito la propagazione delle fiamme, che si sono rapidamente estese lungo il costone.Un fronte di fuoco difficile da raggiungereL’incendio ha richiesto un lungo intervento da parte delle squadre impegnate nelle operazioni di emergenza. La conformazione impervia della collina ha reso particolarmente complicato raggiungere alcuni punti interessati dal rogo, soprattutto durante la notte.Per domare le fiamme sono intervenuti i vigili del fuoco, gli operatori della Protezione Civile e le squadre antincendio boschivo della Comunità Montana. Sono stati utilizzati anche mezzi aerei per contrastare dall’alto l’avanzata del fuoco.Le fiamme si sono avvicinate alle abitazioni e hanno raggiunto anche il muro di recinzione della proprietà del sindaco, senza però provocare danni all’edificio. Il rogo è stato contenuto soltanto dopo diverse ore di lavoro.La prima valutazione parla di circa 18 ettari di territorio interessati dall’incendio.La ricostruzione affidata agli investigatoriL’ammissione resa ai carabinieri è arrivata il giorno successivo al rogo. L’uomo, invece di attendere di essere individuato, ha raggiunto spontaneamente la caserma di Barano e ha fornito la propria versione sull’accaduto.Le sue dichiarazioni si inseriscono in un quadro investigativo nel quale erano già confluite le testimonianze di chi aveva assistito alla partenza della scia luminosa dal mare. Saranno ora gli ulteriori accertamenti a stabilire l’esatta dinamica dell’accensione del razzo e il rapporto tra quel gesto e l’incendio che ha devastato la collina dei Maronti.