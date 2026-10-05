Spacca la faccia alla moglie incinta davanti al figlio di 3 anni, arrestato

Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti sul posto, l'uomo avrebbe colpito ripetutamente la compagna con schiaffi e pugni

È riuscita ad allontanarsi dall'abitazione e a chiedere aiuto dopo essere stata aggredita dal compagno. È accaduto durante la notte a Torre del Greco, in via Circumvallazione, dove una donna di 23 anni, al quarto mese di gravidanza, avrebbe subito una violenta aggressione da parte del compagno di 27 anni, alla presenza del loro figlio di tre anni.Secondo quanto ricostruito dai militari intervenuti sul posto, l'uomo avrebbe colpito ripetutamente la compagna con schiaffi e pugni, arrivando anche a minacciarla di strangolarla. La giovane sarebbe riuscita a scappare prima di contattare le forze dell'ordine.La donna ferita davanti al figlioQuando i carabinieri sono arrivati, hanno trovato la 23enne con il volto segnato dalle percosse: presentava ferite, gonfiore e sangue sul viso. Accanto a lei c'era il bambino di tre anni, al quale la madre teneva stretta la mano.Gli accertamenti avrebbero consentito di ricostruire quanto avvenuto poco prima all'interno della casa, dove la donna sarebbe stata aggredita più volte dal compagno.Rintracciato vicino casaRicevuta la segnalazione, i carabinieri hanno avviato immediatamente le ricerche del 27enne. L'uomo è stato individuato nel giro di pochi minuti a breve distanza dall'abitazione della coppia e bloccato dai militari.La donna è stata invece affidata alle cure dei sanitari e accompagnata all'ospedale Maresca. I medici le hanno riscontrato plurime contusioni e traumi compatibili con le percosse, assegnandole una prognosi di 15 giorni.Trasferita in una struttura protettaDopo essere stata dimessa dall'ospedale, la 23enne è stata accompagnata insieme al figlio in una struttura protetta, in attesa degli sviluppi della vicenda.Il 27enne è stato arrestato con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e trasferito in carcere. Saranno ora gli ulteriori accertamenti dell'autorità giudiziaria a definire il quadro della vicenda e le eventuali responsabilità dell'indagato.