IL FURTO Sorpresi a rubare uno scooter, presi tre giovani

Al termine dell’intervento, i tre sono stati arrestati con l’accusa di concorso in furto aggravato

Tre giovani di 21, 22 e 26 anni sono stati arrestati dalla Polizia di Stato ad Afragola con l’accusa di concorso in furto aggravato. L’intervento è scattato nella serata di ieri in via Della Libertà, dopo una segnalazione relativa al furto di uno scooter in corso.Gli agenti sono arrivati rapidamente sul posto e hanno individuato tre giovani che, secondo quanto ricostruito, sarebbero stati coinvolti nell’episodio.Due giovani vicino allo scooter, il terzo in autoAl momento dell’intervento, il 21enne e il 26enne si trovavano nei pressi del mezzo e stavano tentando di manometterlo. Il terzo giovane, di 22 anni, era invece posizionato all’esterno di un’autovettura.La presenza dei tre è stata rilevata dai poliziotti durante le verifiche avviate subito dopo la segnalazione. L’intervento tempestivo ha permesso di interrompere le operazioni sullo scooter e di procedere nei confronti dei giovani.L’accusa di furto aggravatoAl termine dell’intervento, i tre sono stati arrestati con l’accusa di concorso in furto aggravato. La loro posizione sarà ora valutata nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva.L’episodio si è verificato in via Della Libertà, ad Afragola, dove la segnalazione del furto in atto ha consentito alle forze dell’ordine di raggiungere rapidamente il luogo indicato e intervenire mentre il tentativo era ancora in corso.