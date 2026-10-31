I PREZZI Sigarette in aumento: costano 25 centesimi in più

Si tratta, tuttavia, di stime e non di rincari già definiti in modo uniforme per tutte le marche

Il calendario degli aumenti delle accise sui tabacchi potrebbe essere anticipato di sei mesi: nel 2027 sono previsti due passaggi, uno a gennaio e l’altro dal 1° luglio. Secondo le simulazioni, rispetto ai prezzi attuali i pacchetti potrebbero costare mediamente 10 centesimi in più all’inizio dell’anno e altri 15 centesimi dall’estate. Per chi fuma un pacchetto al giorno, il rincaro complessivo di 25 centesimi comporterebbe una spesa aggiuntiva di circa 91 euro l’anno.Il 2027 potrebbe portare due nuovi aumenti per le sigarette, con effetti sui prezzi già a partire dai primi mesi dell’anno. Il Governo ha infatti deciso di anticipare alla metà del 2027 alcuni incrementi delle accise sui tabacchi che, secondo il calendario precedente, sarebbero entrati in vigore a partire dal 2028.Il nuovo programma prevede due passaggi: il primo dal 1° gennaio e il secondo dal 1° luglio. Sulla base delle simulazioni relative ai possibili effetti sui listini, rispetto ai prezzi attuali il costo di un pacchetto potrebbe aumentare di circa 10 centesimi a gennaio e di ulteriori 15 centesimi durante l’estate.Si tratta, tuttavia, di stime e non di rincari già definiti in modo uniforme per tutte le marche. Il prezzo finale dipenderà infatti dalle decisioni dei produttori, che stabiliscono i propri listini.Come cambieranno le accise nel 2027Il nuovo calendario interviene sulla componente fissa dell’accisa. Dal 1° gennaio al 30 giugno 2027 questa sarà pari a 35,50 euro ogni mille sigarette, per poi salire a 38,50 euro dal 1° luglio.In questo modo viene anticipato di sei mesi un passaggio del percorso fiscale definito dalla precedente Legge di Bilancio, che aveva previsto incrementi annuali delle accise sui tabacchi.Le precedenti valutazioni stimavano un impatto medio sui prezzi di circa 25 centesimi a pacchetto nel 2027 e di circa 40 centesimi dal 2028, in entrambi i casi rispetto ai prezzi del 2025. Queste cifre, però, non vanno sommate automaticamente per calcolare il rincaro di una singola confezione nel nuovo scenario.Per comprendere quanto potrebbe aumentare la spesa nel corso del prossimo anno bisogna infatti partire dai prezzi attuali, che già comprendono gli incrementi entrati in vigore nel 2026. È su questi listini che vengono applicati i due ulteriori rincari ipotizzati per il 2027.Marlboro, Camel e Winston: i possibili nuovi prezziLe simulazioni permettono di stimare l’effetto dei due aumenti su alcune delle marche più diffuse. Nel caso delle Marlboro, che oggi costano 6,80 euro a pacchetto, il prezzo potrebbe salire a circa 6,90 euro da gennaio 2027 e raggiungere quota 7,05 euro dal mese di luglio.Per le Camel, attualmente vendute a 6,30 euro, la proiezione indica un possibile aumento a 6,40 euro a gennaio e a circa 6,55 euro nella seconda metà dell’anno.Anche Winston e Philip Morris Red potrebbero superare la soglia dei 6 euro. Entrambe partono da un prezzo attuale di circa 5,80 euro: secondo la simulazione, arriverebbero a 5,90 euro a gennaio e a circa 6,05 euro dal 1° luglio.MarcaPrezzo attualeGennaio 2027 (stima)Luglio 2027 (stima)Marlboro6,80 €6,90 €7,05 €Camel6,30 €6,40 €6,55 €Winston5,80 €5,90 €6,05 €Philip Morris Red5,80 €5,90 €6,05 €I valori indicati rappresentano proiezioni e non prezzi ufficiali già stabiliti. Il calcolo ipotizza che gli aumenti delle accise vengano trasferiti interamente sui consumatori e che le singole marche adeguino i listini seguendo l'incremento medio stimato. I produttori, tuttavia, possono decidere autonomamente come modificare i prezzi delle proprie confezioni.Quanto si spenderà in più in un annoL'impatto economico dipenderà naturalmente dalle abitudini di consumo. Per chi fuma un pacchetto al giorno, un aumento complessivo di 25 centesimi per confezione significherebbe spendere circa 91 euro in più nell'arco di dodici mesi.Una cifra che si aggiungerebbe ai rincari già applicati negli anni precedenti. Nel 2026, infatti, alcune marche hanno registrato aumenti superiori alla media stimata: è il caso delle Marlboro, il cui prezzo è passato da 6,50 a 6,80 euro, con un incremento di 30 centesimi a pacchetto.Il prossimo anno potrebbe quindi segnare un ulteriore rialzo dei prezzi, distribuito in due momenti distinti. Resta da vedere come i produttori recepiranno gli aumenti fiscali e quali saranno i listini effettivamente applicati alle diverse marche.