Si ferma davanti al ponte e sale sul parapetto, salvato dagli automobilisti di passaggio

Un ispettore della Squadra Mobile si trovava fuori servizio, ma è intervenuto ugualmente per prestare aiuto

Momenti di grande apprensione sul ponte di Parolise, in provincia di Avellino, dove un uomo avrebbe tentato di togliersi la vita lanciandosi nel vuoto. A evitare che la situazione si trasformasse in tragedia sono stati un ispettore della Squadra Mobile di Avellino, libero dal servizio, e due automobilisti che si trovavano a transitare nella zona.L’episodio si è verificato quando l’uomo ha arrestato improvvisamente la propria automobile, è sceso dal veicolo e si è diretto rapidamente verso il parapetto del ponte, manifestando l’intenzione di gettarsi.Una scena che ha richiesto un intervento immediato. L’ispettore, accortosi di quanto stava accadendo, si è avvicinato all’uomo insieme ad altre due persone, riuscendo ad avviare un dialogo e a convincerlo ad allontanarsi dal parapetto.L’intervento decisivo sul ponteLa prontezza dei tre si è rivelata determinante. Senza perdere tempo, il poliziotto e i due automobilisti hanno cercato di fermare l’uomo e di dissuaderlo dal compiere il gesto.Con il loro intervento sono riusciti a farlo desistere, scongiurando conseguenze drammatiche. Un’azione tempestiva, nata dalla capacità di cogliere immediatamente la gravità della situazione e di intervenire prima che fosse troppo tardi.L’ispettore della Squadra Mobile si trovava fuori servizio, ma è intervenuto ugualmente per prestare aiuto. Accanto a lui, anche i due cittadini che si sono fermati per contribuire a mettere l’uomo in sicurezza.Sul posto Polizia stradale e sanitari del 118Dopo aver scongiurato il pericolo immediato, sono arrivati sul ponte gli agenti della Polizia stradale e il personale sanitario del 118.I soccorritori hanno visitato l’uomo, apparso visibilmente scosso per quanto accaduto. La loro presenza ha consentito di prestargli assistenza dopo i momenti di forte tensione.L’episodio si è concluso senza che il tentativo si trasformasse in una tragedia, grazie alla prontezza di chi si è trovato sul posto e non è rimasto indifferente davanti a una situazione di emergenza.La vicenda di Parolise mette in evidenza il valore di un intervento tempestivo e della solidarietà tra persone, in un momento in cui pochi istanti possono fare la differenza.