Sgrida la sorella di 15 anni e lei l'accoltella alla gola, 21enne è in fin di vita

Secondo le prime informazioni, alla base dello scontro ci sarebbero stati contrasti familiari

Una discussione tra fratello e sorella sarebbe degenerata in una violenta aggressione all’interno di un’abitazione del rione Conocal, a Ponticelli. Un ragazzo di 21 anni è ricoverato in condizioni gravissime all’ospedale Villa Betania dopo essere stato raggiunto alla gola da un colpo inferto, secondo la prima ricostruzione, con un paio di forbici.Per il ferimento è stata denunciata la sorella della vittima, una ragazza di 15 anni. La minorenne è stata accompagnata negli uffici della Questura, dove sono stati avviati gli adempimenti previsti. La vicenda resta al vaglio degli investigatori, chiamati a ricostruire con precisione quanto accaduto tra le mura domestiche.Secondo le prime informazioni, alla base dello scontro ci sarebbero stati contrasti familiari. In particolare, il ventunenne avrebbe contestato alla sorella alcune frequentazioni. La discussione sarebbe poi sfociata nell’aggressione, culminata con la grave ferita alla gola.Il giovane è stato trasferito al pronto soccorso di Villa Betania, dove i medici lo hanno preso in carico per le lesioni riportate. Le sue condizioni restano estremamente serie.Gli accertamenti dovranno chiarire l’esatta sequenza dei fatti e le circostanze in cui è stata utilizzata l’arma da taglio. Secondo quanto emerso, entrambi i genitori dei due ragazzi avrebbero precedenti di polizia, un elemento che non chiarisce, di per sé, la dinamica dell’episodio.