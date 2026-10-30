ABUSIVISMO Sequestrato noto lido balneare vesuviano

L’operazione è scaturita da un’attività investigativa avviata lo scorso luglio dai militari della Capitaneria di porto

La Guardia Costiera di Castellammare di Stabia ha eseguito un sequestro preventivo di alcune aree e opere all’interno dello stabilimento balneare Bagno Elena, in località Pozzano. L’ipotesi contestata è quella di occupazione abusiva di demanio marittimo. Il provvedimento è stato emesso dal gip del Tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina.L’operazione è scaturita da un’attività investigativa avviata lo scorso luglio dai militari della Capitaneria di porto, che hanno esaminato la documentazione tecnico-amministrativa acquisita presso gli uffici comunali.Dagli accertamenti sarebbe emerso che, all’interno dello stabilimento situato in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico, sarebbero state realizzate modifiche rispetto a quanto originariamente autorizzato.Le modifiche contestateNel corso delle verifiche, gli investigatori avrebbero riscontrato cambiamenti nella destinazione d’uso di diversi locali, inizialmente adibiti a guardiania, infermeria, cassa e solarium.Tra le opere finite sotto la lente degli inquirenti figura anche la realizzazione di un forno in muratura dotato di banco da lavoro, oltre alla modifica di altre strutture presenti nell’area dello stabilimento.Le opere e le trasformazioni rilevate sono ora al centro degli accertamenti, che puntano a verificare la conformità degli interventi rispetto ai titoli autorizzativi e alle disposizioni che regolano l’utilizzo del demanio marittimo.Il provvedimento della magistraturaIl sequestro preventivo è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Torre Annunziata, su richiesta della Procura della Repubblica, ed eseguito dai militari della Guardia Costiera.L’attività investigativa prosegue per approfondire le eventuali responsabilità e ricostruire nel dettaglio la natura delle opere e delle modifiche effettuate nello stabilimento balneare.Le contestazioni sono al momento oggetto di indagine e dovranno essere verificate nel corso del procedimento.