Sequestrato noto camping in Campania: è abusivo

Il sequestro rappresenta un ulteriore passaggio di un’attività investigativa già avviata nei mesi scorsi

Nuovi sviluppi nell’inchiesta su un camping situato lungo la costa di Palinuro, nel territorio di Centola. I carabinieri del Reparto Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano hanno eseguito il sequestro preventivo dell’intera struttura ricettiva, in seguito al decreto emesso dal Gip del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta della Procura.L’area interessata dal provvedimento si estende per circa 8mila metri quadrati e si trova a breve distanza dal mare, all’interno di una zona sottoposta a vincolo paesaggistico e ricompresa nel Piano Territoriale Paesistico Cilento Costiero.Il sequestro rappresenta un ulteriore passaggio di un’attività investigativa già avviata nei mesi scorsi. Nel luglio scorso, infatti, i militari avevano posto sotto sequestro otto case mobili che, secondo l’ipotesi investigativa, erano in fase di installazione abusiva. Per le strutture erano inoltre in corso interventi finalizzati al collegamento con le reti idrica e fognaria.Gli accertamenti successivi avrebbero portato gli investigatori ad ampliare il quadro delle presunte irregolarità. Le verifiche della polizia giudiziaria, svolte anche attraverso gli uffici tecnici del Comune di Centola, avrebbero evidenziato che il complesso sarebbe stato realizzato e utilizzato senza le autorizzazioni ritenute necessarie.Nel mirino autorizzazioni e gestione dei serviziStando a quanto comunicato dalla Procura, il camping sarebbe risultato privo, fin dalla sua realizzazione, dei titoli urbanistici e paesaggistici necessari. Gli accertamenti avrebbero inoltre riguardato l’autorizzazione all’attività ricettiva, l’occupazione di aree appartenenti al demanio marittimo e le procedure relative allo smaltimento dei reflui e dei fanghi.Sono proprio questi elementi ad aver determinato, secondo la ricostruzione degli inquirenti, la necessità di estendere il provvedimento cautelare all’intera struttura e non soltanto alle singole opere già finite sotto sequestro nei mesi scorsi.Area sottoposta a particolare tutelaIl complesso si trova infatti in un tratto costiero considerato di particolare valore ambientale, a ridosso della battigia e all’interno di un territorio soggetto a specifiche forme di tutela.Il nuovo intervento dei carabinieri del Parco arriva dunque al termine di una serie di verifiche coordinate dalla Procura di Vallo della Lucania. Gli accertamenti proseguiranno per definire il quadro delle eventuali responsabilità e verificare la posizione della struttura rispetto alla normativa urbanistica, paesaggistica e ambientale.