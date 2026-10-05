Scuole chiuse e sto ad attività sportive dopo l'incendio

La misura resterà valida fino al ritorno dei parametri ambientali entro condizioni considerate sicure

Scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado chiuse oggi a Pianura, dopo il vasto incendio che ieri ha interessato l’isola ecologica di via Nelson Mandela. Il provvedimento è stato adottato con un’ordinanza urgente dal Comune di Napoli, sulla base della proposta dell’Asl Napoli 1 Centro, come misura precauzionale a tutela della salute della popolazione esposta ai fumi e agli odori di combustione sprigionati dal rogo.La sospensione delle lezioni non ha, al momento, una durata prestabilita: resterà in vigore fino al superamento della situazione di emergenza e alla disponibilità di risultati ambientali ritenuti favorevoli. I controlli sulla qualità dell’aria sono infatti ancora in corso da parte dell’Arpac.Stop anche alle attività sportiveTra le disposizioni previste dall’ordinanza c’è anche il divieto temporaneo di svolgere attività sportive all’aperto nel quartiere. La misura resterà valida fino al ritorno dei parametri ambientali entro condizioni considerate sicure.Disposta inoltre la sospensione immediata delle attività dell’isola ecologica di via Nelson Mandela. L’impianto potrà tornare operativo soltanto dopo il ripristino delle necessarie condizioni di sicurezza.Le raccomandazioni ai residentiComune e Asl hanno diffuso una serie di indicazioni rivolte a chi vive o si trova nelle zone interessate dalla propagazione dei fumi. L’invito principale è a limitare il più possibile la permanenza all’esterno, compresi balconi e terrazzi, evitando anche di avvicinarsi o soffermarsi per osservare la nube generata dall’incendio.Viene raccomandato di mantenere chiusi porte, finestre, serrande, camini e bocchette di ventilazione e di spegnere condizionatori e sistemi di ricircolo dell’aria. È inoltre opportuno non stendere il bucato all’aperto.Particolare attenzione viene chiesta anche per gli alimenti: frutta e verdura eventualmente esposte dovranno essere lavate accuratamente con abbondante acqua prima di essere consumate.In presenza di fumo, l’indicazione è quella di coprire naso e bocca con un panno umido, raggiungere un ambiente chiuso e, per quanto possibile, evitare di effettuare respiri profondi.In caso di sintomiChi dovesse accusare bruciore alle vie respiratorie, difficoltà respiratorie o altri disturbi collegabili all’esposizione ai fumi è invitato a contattare il proprio medico oppure a rivolgersi al Pronto soccorso.Anche le aziende e le attività con sedi nella zona sono chiamate ad adottare misure adeguate per proteggere i lavoratori.Le disposizioni resteranno operative fino alla cessazione delle condizioni di rischio e alla comunicazione degli esiti favorevoli dei monitoraggi ambientali. Intanto prosegue l’attività dell’Arpa Campania per verificare l’andamento della qualità dell’aria nell’area interessata dall’incendio.