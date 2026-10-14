Scuola occupata, tensioni con i prof

Le contestazioni riguardano infatti anche le politiche migratorie, l’inclusione degli studenti stranieri e il ruolo della scuola pubblica

La protesta studentesca si estende a Napoli e coinvolge sia le scuole superiori sia il mondo universitario. Questa mattina il liceo Alberti, in via Pigna al Vomero, è stato occupato, mentre gli studenti dell’istituto Serra si sono riuniti lungo i marciapiedi di corso Vittorio Emanuele per una manifestazione. Successivamente è stata occupata anche la sede succursale di piazza Gesù e Maria, dove si trovano il liceo linguistico e l’istituto tecnico turistico.Le iniziative si inseriscono in una mobilitazione più ampia che interessa diversi istituti cittadini e che mette al centro questioni politiche, sociali e legate al futuro della scuola pubblica. Tra i temi contestati figurano la prevista realizzazione di un Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) a Castel Volturno e la proposta governativa di introdurre un limite del 30% alla presenza di studenti stranieri nelle singole classi.Occupazioni e manifestazioni: la protesta coinvolge diversi liceiL’occupazione dell’Alberti al Vomero e le iniziative al Serra rappresentano gli ultimi episodi di una mobilitazione che negli ultimi giorni ha interessato numerose scuole napoletane.Tra gli istituti occupati vengono indicati il liceo scientifico Tito Lucrezio Caro di via Manzoni, il liceo classico Umberto di Chiaia, il Sannazaro al Vomero, il Genovesi in piazza del Gesù e lo scientifico Mercalli.Le iniziative sono state promosse dai collettivi studenteschi, che stanno organizzando le prossime mobilitazioni e portando all’attenzione pubblica questioni che vanno oltre la dimensione scolastica.Le contestazioni riguardano infatti anche le politiche migratorie, l’inclusione degli studenti stranieri e il ruolo della scuola pubblica. Il confronto tra studenti e docenti registrato all’Alberti accompagna una fase di mobilitazione che, secondo quanto annunciato dagli organizzatori, proseguirà nei prossimi giorni.Nel mirino il Cpr previsto a Castel VolturnoUno dei principali temi della protesta è il progetto di realizzazione di un Centro di permanenza per il rimpatrio a Castel Volturno, in provincia di Caserta. Gli studenti contrari alla struttura intendono contestare l’iniziativa attraverso assemblee, occupazioni e manifestazioni pubbliche.Per il 24 ottobre è stata annunciata una mobilitazione proprio a Castel Volturno, con l’obiettivo di esprimere opposizione alla realizzazione del centro.Accanto a questo tema, i collettivi contestano anche la proposta del Governo Meloni relativa a un tetto del 30% di studenti stranieri per classe. La questione si inserisce nel dibattito sulle politiche scolastiche e sull’integrazione, diventando uno dei punti di riferimento delle proteste in corso.Un altro appuntamento è previsto per il 17 ottobre a Roma, dove gli studenti intendono partecipare a un corteo dedicato alla difesa della scuola pubblica.All’Università Federico II spuntano le tende contro gli affitti troppo altiParallelamente alle occupazioni scolastiche, a Napoli è partita anche una mobilitazione contro il caro-affitti e l’aumento del costo della vita per gli universitari.Questa mattina gli studenti dell’Udu Napoli hanno allestito un presidio con tende davanti alla sede dell’Università degli Studi di Napoli Federico II in corso Umberto I. All’iniziativa ha partecipato anche la Cgil Napoli e Campania.Sugli striscioni è comparso lo slogan «Napoli quanto ci costi!», scelto per richiamare l’attenzione sulle difficoltà economiche affrontate da chi studia in città, in particolare per trovare un alloggio a prezzi sostenibili.La protesta non riguarda soltanto il costo delle stanze e degli appartamenti, ma anche le risorse destinate agli atenei, la disponibilità degli spazi per seguire le lezioni e le misure di sostegno al diritto allo studio.Udu: «Servono più risorse e maggiori tutele»Davide Totaro, coordinatore dell’Udu Napoli, ha spiegato che la mobilitazione nasce dalla crescente difficoltà degli studenti a sostenere le spese necessarie per vivere e studiare in città.Tra le criticità evidenziate dall’organizzazione ci sono l’aumento dei canoni di locazione e il modello degli studentati di fascia alta. Secondo Totaro, occorre inoltre interrogarsi sull’utilizzo dei fondi pubblici del Pnrr destinati agli alloggi universitari, affinché gli interventi rispondano concretamente alle necessità degli studenti anche nel lungo periodo.L’Udu chiede maggiori risorse per il Fondo di finanziamento ordinario delle università, un ampliamento della no tax area e ulteriori misure di tutela economica. Nella protesta trova spazio anche il problema della disponibilità degli ambienti universitari: secondo il coordinatore, gli spazi per seguire le lezioni non sarebbero sufficienti a rispondere alle esigenze degli iscritti.Il messaggio lanciato dagli organizzatori è che il diritto allo studio non possa essere separato dalla possibilità concreta di trovare una casa e sostenere le spese quotidiane.La Cgil: «Il diritto alla casa è parte del diritto allo studio»Al presidio hanno partecipato anche il segretario organizzativo della Cgil Napoli, Giuseppe Metitiero, la segretaria confederale Elisa Laudiero e il segretario generale della Fillea Cgil Napoli, Peppe Mele.Laudiero ha espresso il sostegno del sindacato alla mobilitazione, sottolineando il legame tra accesso all’abitazione e possibilità di proseguire gli studi. Secondo la rappresentante sindacale, le istituzioni devono dare risposte alle nuove generazioni, consentendo a chi lo desidera di costruire il proprio futuro in Italia.Nel suo intervento ha richiamato anche il valore dell’istruzione pubblica, laica e gratuita, indicandola come un diritto da tutelare attraverso investimenti e politiche capaci di ridurre le disuguaglianze.La partecipazione della Cgil affianca quindi la protesta degli universitari a quella che coinvolge le scuole superiori, pur mantenendo al centro una questione specifica: la sostenibilità economica della vita studentesca.Due fronti di mobilitazione, un tema comune: il futuro dei giovaniLe occupazioni dei licei e il presidio davanti alla Federico II hanno obiettivi immediati differenti, ma condividono l’intento di portare nello spazio pubblico le preoccupazioni degli studenti sul proprio futuro.Nelle scuole, la mobilitazione si concentra sulle politiche migratorie, sul progetto del Cpr e sulle scelte del Governo in materia di istruzione. All’università, invece, il centro della protesta è rappresentato dall’emergenza abitativa, dal costo della vita e dalla richiesta di maggiori risorse per garantire l’accesso agli studi.Le prossime date annunciate, dal corteo del 17 ottobre a Roma alla manifestazione del 24 ottobre a Castel Volturno, potrebbero dare ulteriore continuità alla mobilitazione. A Napoli, intanto, le iniziative proseguono tra istituti occupati, manifestazioni e tende piantate davanti all’ateneo, con la richiesta di risposte concrete alle questioni sollevate dagli studenti.