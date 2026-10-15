Scoperte 21mila euro di banconote false ma perfettamente riprodotte

Per stabilire se si trattasse di denaro autentico o contraffatto, i Carabinieri hanno quindi richiesto il supporto del Nucleo antifalsificazione monetaria di Napoli

Perquisizioni e verifiche nel quartiere Pendino, a Napoli, dove i Carabinieri della Compagnia Stella hanno effettuato una serie di controlli sul territorio. Nel corso delle attività, i militari del Nucleo operativo hanno arrestato un uomo di 51 anni, Giuseppe Patrociello, già noto alle forze dell’ordine.La perquisizione nell’appartamento dell’uomo ha portato al rinvenimento di 28 grammi di marijuana. Ma durante la ricerca della sostanza stupefacente, i militari si sono imbattuti anche in un particolare nascondiglio realizzato all’interno dell’abitazione.Un sistema costruito con cura, nel quale alcune calamite servivano a sostenere un piccolo soppalco, creando uno spazio nascosto agli occhi di chi entrava nella stanza.Nel nascondiglio decine di banconote da 100 euroQuando i Carabinieri hanno controllato l’intercapedine, non hanno trovato altra droga. Al suo interno erano invece custodite numerose banconote da 100 euro, apparentemente nuove e in quantità tale da richiedere ulteriori verifiche sulla loro autenticità.Il denaro ha attirato l’attenzione dei militari proprio per le caratteristiche delle banconote, che hanno reso necessario l’intervento di personale specializzato.Per stabilire se si trattasse di denaro autentico o contraffatto, i Carabinieri hanno quindi richiesto il supporto del Nucleo antifalsificazione monetaria di Napoli, reparto dell’Arma specializzato nell’individuazione delle banconote false.L’accertamento: 21.800 euro contraffattiGli approfondimenti tecnici hanno consentito di accertare che le banconote rinvenute nell’abitazione erano false. Il valore complessivo del denaro contraffatto ammonta a 21.800 euro.Un ritrovamento che ha ampliato il quadro degli accertamenti rispetto al solo possesso di sostanza stupefacente. Le banconote sono state sequestrate e la loro presenza nell’appartamento è ora al centro delle verifiche investigative.Resta da chiarire la provenienza del denaro e se le banconote fossero destinate alla circolazione. Su questi aspetti potranno concentrarsi gli ulteriori approfondimenti degli investigatori, senza anticipare conclusioni che dovranno essere verificate nelle sedi competenti.Il 51enne trasferito in carcereAl termine delle attività, Patrociello è stato arrestato e trasferito in carcere. Secondo quanto riferito, dovrà rispondere delle contestazioni relative alla detenzione di sostanza stupefacente e di banconote contraffatte.Le indagini proseguono per ricostruire tutti gli aspetti della vicenda e verificare eventuali ulteriori elementi collegati al denaro sequestrato.L’operazione dei Carabinieri della Compagnia Stella si inserisce nell’attività di controllo svolta nel quartiere Pendino, dove le perquisizioni hanno portato alla scoperta sia della marijuana sia del nascondiglio utilizzato per custodire le banconote false. Saranno ora gli accertamenti giudiziari a definire la posizione dell’uomo e le eventuali responsabilità, nel rispetto della presunzione di innocenza.